Соломка для атамана. Украина готова к поражению и надеется на реванш
Котировки на Усика стремительно снижаются, украинская пресса готова к его поражению, а команда уже рассматривает варианты с реваншем.
Котировки на Усика стремительно снижаются, украинская пресса готова к его поражению, а команда уже рассматривает варианты с реваншем.
Александр Усик изначально был главным фаворитом первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, оставался им и сразу после полуфиналов. Однако всего за пару дней до боя шансы бойцов оцениваются как равные, а некоторые букмекеры уже считают Гассиева фаворитом. Причин тому несколько: родные стены на стороне Гассиева, Усик перенес весной травму и готовился под руководством не привычного тренера, а бывшего катмена, а его команда до последнего угрожает сорвать бой, если не будут выполнены
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«Касательно реванша у нас была коротенькая дискуссия, что потенциально он мог бы быть интересен. Но из опыта могу сказать, что реванш интересен только в том случае, если поединок оставил знаки вопроса. Если его результат может быть подвергнут сомнению, или боксер пропустил случайный удар и был нокаутирован. В таком случае реванш может иметь место быть и будет интересен публике», — рассказал Красюк в интервью украинским журналистам.
Если перевести его высказывание с дипломатического языка на понятный всем, то он сказал, что мы вам реванш не дадим, а вы нам дать будете должны. Дело в том, что многие на Украине опасаются, что в случае близкого боя на стороне Гассиева будет домашнее судейство, и Усику победу не отдадут. Для этого, дескать, коварные русские и затащили бой в Москву всеми правдами и неправдами.
Соответствующий информационный фон создается в украинских СМИ кричащими заголовками «Россия хитростью хочет лишить Усика карьеры», «Усик перед боем сорвал открытую тренировку в Москве», «Усик не взял чемодан от россиян, но у Москвы нашлись другие рычаги». Дальше всех пошел портал Depo.ua, который заранее постелил соломку и объяснил читателям, почему Усик проиграет. Нет сомнений, что в такой атмосфере любое судейское решение в пользу Гассиева в близком бою будет подвергаться сомнению с незамедлительным требованием реванша, как бы сами боксеры не пытались отодвинуть на задний план политическую составляющую противостояния.
Шансы на победу нокаутом у Гассиева значительно выше. Его самые сложные бои с Дортикосом и Лебедевым показали, что Мурат чрезвычайно вынослив, набирает обороты по ходу поединка и остается опасен вплоть до его конца. А значит, даже, ведя по очкам, Усик должен быть начеку, так как в любой момент может стать жертвой нокаутирующего удара визави. С другой стороны, если украинец сможет навязать свой рисунок боя сопернику, будет держать его на дистанции, используя свой богатый технический арсенал, длину рук и передвижение, ему по силам выиграть с заметным перевесом и тогда, по логике Красюка, реванш не потребуется.
Похоже, согласившись на приезд в Москву, украинцы делают все, чтобы в остальных вопросах игра шла по их правилам, а значимость субботнего боя нивелировалась. И Усику было бы проще действовать, зная, что ему гарантирован реванш на нейтральной территории. При таком раскладе Гассиев может выиграть сражение, но проиграть войну. Однако штука в том, что обязательного реванша в контракте нет и все переговоры о нем начнутся не раньше, чем закончится бой в «Олимпийском» и будут зависеть от того, как он закончится.