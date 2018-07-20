Гассиев и Усик взялись за руки и показали одинаковый вес
Оба боксера снова максимально уважительно отнеслись друг к другу.
Оба боксера снова максимально уважительно отнеслись друг к другу.
До главного боя года остались сутки. Мурат Гассиев и Александр Усик прошли процедуру взвешивания. Мероприятие прошло у кинотеатра «Россия» на Тверской улице в Москве. Оба боксера с приличным запасом уложились в вес.
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Оно началось в 16.00, взвешивание участников главного боя шоу состоялось ровно в пять, но люди начали собираться у сцены еще с полтретьего. Ажиотаж в Москве в преддверии этого боя такой, какого не было с 2013 года, когда в столицу России приезжал Владимир Кличко.
Сначала взвесились все боксеры, которые выступят в андеркарде, включая Федора Чудинова, Майриса Бриедиса, Сесилию Брекхус и Инну Сагайдаковскую. Представление из этого мероприятия было устроено весьма грандиозное.
Ровно в 17.00 на помост вышел
Взвешивание, как и все остальные мероприятия перед боем, прошло в атмосфере максимального уважения. Симпатии зрителей, поддерживающих каждого из финалистов WBSS, разделились примерно поровну. На крики «Ирон, Ирон!» всегда был ответ в виде «Усик, Усик!» или «Украина!», но провокаций не было и в помине. Кстати, украинцев на Тверской собралось немало,
Боксеры на взвешивании и во время дуэли взглядов демонстрировали московской публике и всему миру взаимное уважение. После дуэли взглядов они позировали перед камерами взявшись за руки, что вызвало восторг у публики. Вес они показали одинаковый — 89,9 килограмма, на 800 граммов меньше установленного лимита.
В субботу в «Олимпийском» встретятся два лучших боксера тяжелого веса, никто из которых пока не проигрывал в профессионалах.
Менеджер Александра Усика Эгис Климас считает, что его подопечный победит по очкам. «В этом бою будут соперничать боксер с нокаутером, и, конечно, надеемся, что боксер выиграет. Мы провели первый бой в Германии, у Марко Хука дома, второй бой — в Латвии, у Бриедиса дома. Сейчас третий бой, теперь у Гассиева дома, так что для Усика это не новость. Трудно предсказать исход, но я бы сказал, что Усик победит по очкам. Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей», — сказал Климас. .