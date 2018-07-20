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21:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гассиев и Усик взялись за руки и показали одинаковый вес

Оба боксера снова максимально уважительно отнеслись друг к другу.

Источник: Спорт-Экспресс

До главного боя года остались сутки. Мурат Гассиев и Александр Усик прошли процедуру взвешивания. Мероприятие прошло у кинотеатра «Россия» на Тверской улице в Москве. Оба боксера с приличным запасом уложились в вес.

ПО КАНОНАМ МАЙКЛА БАФФЕРА

О том, что возле метро «Пушкинская» намечается что-то серьезное, было ясно с самого утра. В Москве лил дождь, но огромное количество полицейских возле кинотеатра «Россия» и огромный плакат с лицами Усика и Гассиева не оставляли сомнений: здесь будет большое мероприятие.

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Оно началось в 16.00, взвешивание участников главного боя шоу состоялось ровно в пять, но люди начали собираться у сцены еще с полтретьего. Ажиотаж в Москве в преддверии этого боя такой, какого не было с 2013 года, когда в столицу России приезжал Владимир Кличко.

Сначала взвесились все боксеры, которые выступят в андеркарде, включая Федора Чудинова, Майриса Бриедиса, Сесилию Брекхус и Инну Сагайдаковскую. Представление из этого мероприятия было устроено весьма грандиозное.

Ровно в 17.00 на помост вышел ринг-анонсер WBSS Дэвид Диаманте и начал делать настоящее шоу. Он, как и положено, с нужной интонацией представил Гассиева и Усика со всеми их регалиями. Получилось ничуть не менее впечатляюще, чем у легендарного Майкла Баффера. Голос у Диаманте, конечно, сильно отличается, но точно не слабее и тембр не менее эффектен.

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БОКСЕР И НОКАУТЕР

Взвешивание, как и все остальные мероприятия перед боем, прошло в атмосфере максимального уважения. Симпатии зрителей, поддерживающих каждого из финалистов WBSS, разделились примерно поровну. На крики «Ирон, Ирон!» всегда был ответ в виде «Усик, Усик!» или «Украина!», но провокаций не было и в помине. Кстати, украинцев на Тверской собралось немало, кое-кто был в цветах национального флага и ничего кроме уважения и добрых улыбок это ни у кого не вызывало.

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Боксеры на взвешивании и во время дуэли взглядов демонстрировали московской публике и всему миру взаимное уважение. После дуэли взглядов они позировали перед камерами взявшись за руки, что вызвало восторг у публики. Вес они показали одинаковый — 89,9 килограмма, на 800 граммов меньше установленного лимита.

В субботу в «Олимпийском» встретятся два лучших боксера тяжелого веса, никто из которых пока не проигрывал в профессионалах. Кто-то потерпит первое поражение, потому что ничьих в Суперсерии не бывает. Если трое судей посчитают очки одинаково, то подключится четвертый, чей вердикт будет решающим.

Менеджер Александра Усика Эгис Климас считает, что его подопечный победит по очкам. «В этом бою будут соперничать боксер с нокаутером, и, конечно, надеемся, что боксер выиграет. Мы провели первый бой в Германии, у Марко Хука дома, второй бой — в Латвии, у Бриедиса дома. Сейчас третий бой, теперь у Гассиева дома, так что для Усика это не новость. Трудно предсказать исход, но я бы сказал, что Усик победит по очкам. Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей», — сказал Климас. ​.

«Специальный репортаж»: Гассиев. Путь чемпиона
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