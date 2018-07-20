Гассиев и Усик взялись за руки и показали одинаковый вес

Источник: Спорт-Экспресс

До главного боя года остались сутки. Мурат Гассиев и Александр Усик прошли процедуру взвешивания. Мероприятие прошло у кинотеатра «Россия» на Тверской улице в Москве. Оба боксера с приличным запасом уложились в вес.

ПО КАНОНАМ МАЙКЛА БАФФЕРА

О том, что возле метро «Пушкинская» намечается что-то серьезное, было ясно с самого утра. В Москве лил дождь, но огромное количество полицейских возле кинотеатра «Россия» и огромный плакат с лицами Усика и Гассиева не оставляли сомнений: здесь будет большое мероприятие.

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Оно началось в 16.00, взвешивание участников главного боя шоу состоялось ровно в пять, но люди начали собираться у сцены еще с полтретьего. Ажиотаж в Москве в преддверии этого боя такой, какого не было с 2013 года, когда в столицу России приезжал Владимир Кличко.

Сначала взвесились все боксеры, которые выступят в андеркарде, включая Федора Чудинова, Майриса Бриедиса, Сесилию Брекхус и Инну Сагайдаковскую. Представление из этого мероприятия было устроено весьма грандиозное.

Ровно в 17.00 на помост вышел ринг-анонсер WBSS Дэвид Диаманте и начал делать настоящее шоу. Он, как и положено, с нужной интонацией представил Гассиева и Усика со всеми их регалиями. Получилось ничуть не менее впечатляюще, чем у легендарного Майкла Баффера. Голос у Диаманте, конечно, сильно отличается, но точно не слабее и тембр не менее эффектен.

БОКСЕР И НОКАУТЕР

Взвешивание, как и все остальные мероприятия перед боем, прошло в атмосфере максимального уважения. Симпатии зрителей, поддерживающих каждого из финалистов WBSS, разделились примерно поровну. На крики «Ирон, Ирон!» всегда был ответ в виде «Усик, Усик!» или «Украина!», но провокаций не было и в помине. Кстати, украинцев на Тверской собралось немало, кое-кто был в цветах национального флага и ничего кроме уважения и добрых улыбок это ни у кого не вызывало.

Боксеры на взвешивании и во время дуэли взглядов демонстрировали московской публике и всему миру взаимное уважение. После дуэли взглядов они позировали перед камерами взявшись за руки, что вызвало восторг у публики. Вес они показали одинаковый — 89,9 килограмма, на 800 граммов меньше установленного лимита.

В субботу в «Олимпийском» встретятся два лучших боксера тяжелого веса, никто из которых пока не проигрывал в профессионалах. Кто-то потерпит первое поражение, потому что ничьих в Суперсерии не бывает. Если трое судей посчитают очки одинаково, то подключится четвертый, чей вердикт будет решающим.