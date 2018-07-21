Для «Канело» устроили сюрприз в тренировочном лагере перед боем с Головкиным

18 июля Альваресу исполнилось 28 лет. Даже в день рождения боксер не прекратил тренироваться в лагере в Сан-Диего (штат Калифорния, США), куда он прибыл 10 июля.

В связи с праздником тренеры Рейносо решили устроить Альваресу сюрприз. В соцсетях появилось видео, как на тренировке «Канело» играет музыкальный оркестр, а затем выносят торт — боксеру даже разрешили откусить кусочек, после чего он вернулся на ринг.

Хосе «Чепо» Рейоносо с сыном Эдди тренируют Альвареса с его первых дней в боксе — на секцию он записался в 13 лет, а уже в 17 дебютировал в профи.

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Интересно, что за несколько часов до своего 28-летия Альварес впервые публично признал отцовство над дочкой от Фернанды Гомес, с которой расстался в мае прошлого года. Теперь у боксера официально двое детей — обе девочки, родившиеся с разницей в десять лет.

Позднее Альварес через твиттер обратился к фанатам и поблагодарил их за внимание к нему в день рождения.

«Спасибо всем за теплые пожелания и сообщения. Пусть вас всех благословит бог», — написал Альварес.

В свою очередь Головкин прервал тренировочный лагерь в Big Bear (штат Калифорния, США) и вылетел в Казахстан, где сегодня, 21 июля, посетит похороны казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался 19 июля после нападения автоворов в Алматы — подозреваемые уже задержаны, и им может грозить пожизненное заключение.