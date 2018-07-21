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12:00 (мск), источник: Vesti.kz

Для «Канело» устроили сюрприз в тренировочном лагере перед боем с Головкиным

Тренеры мексиканца Сауля «Канело» Альвареcа (49−1−2, 34 КО) Хосе и Эдди Рейносо устроили своему боксеру праздничный сюрприз в лагере перед вторым боем с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), сообщает La Opinion.

18 июля Альваресу исполнилось 28 лет. Даже в день рождения боксер не прекратил тренироваться в лагере в Сан-Диего (штат Калифорния, США), куда он прибыл 10 июля.

В связи с праздником тренеры Рейносо решили устроить Альваресу сюрприз. В соцсетях появилось видео, как на тренировке «Канело» играет музыкальный оркестр, а затем выносят торт — боксеру даже разрешили откусить кусочек, после чего он вернулся на ринг.

Хосе «Чепо» Рейоносо с сыном Эдди тренируют Альвареса с его первых дней в боксе — на секцию он записался в 13 лет, а уже в 17 дебютировал в профи.

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Интересно, что за несколько часов до своего 28-летия Альварес впервые публично признал отцовство над дочкой от Фернанды Гомес, с которой расстался в мае прошлого года. Теперь у боксера официально двое детей — обе девочки, родившиеся с разницей в десять лет.

Позднее Альварес через твиттер обратился к фанатам и поблагодарил их за внимание к нему в день рождения.

«Спасибо всем за теплые пожелания и сообщения. Пусть вас всех благословит бог», — написал Альварес.

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В свою очередь Головкин прервал тренировочный лагерь в Big Bear (штат Калифорния, США) и вылетел в Казахстан, где сегодня, 21 июля, посетит похороны казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался 19 июля после нападения автоворов в Алматы — подозреваемые уже задержаны, и им может грозить пожизненное заключение.

Второй бой Головкина и Альварес пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где ровно год назад в их первой встрече была зафиксирована ничья. ВСША поединок по системе платных трансляций (PPV) покажет телеканал HBO. В предстоящем поединке на кон будут поставлены все титулы Головкина, специальный пояс от WBC и вакантный титул чемпиона The Ring.

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