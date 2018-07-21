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12:25 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан против Узбекистана, или кто конкуренты казахстанских боксеров на Азиатских играх

Во второй половине августа казахстанские спортсмены начнут борьбу за медали летних Азиатских игр в Индонезии — поборются за награды и боксеры. Корреспондент Vesti.kz предлагает познакомиться с потенциальными соперниками отечественных сборников.

Континентальные игры в Джакарте стартуют 18 августа, а завершатся 2 сентября. Боксеры на турнире будут представлены в семи весовых категориях.

До 49-ти килограммов — Темиртас Жусупов;

30-летний боксер выиграл последние четыре национальных первенства и считается одним из сильнейших в стране. Правда, в мировом рейтинге весовой категории его нет — тренерский штаб в последние годы доверял другим исполнителям.

Если верить табелю о рангах, то в конкурентах у Жусупова два человека: Амит из Индии и монгол Ган-Эрден Ганху. Если первый пропустил последний национальный чемпионат, и его могут заменить, то второй турнир своей страны уверенно выиграл.

До 52-х килограммов — Азат Махметов;

27-летний боксер, являющийся одной из «темных лошадок» в национальной команде, скорее всего, призван встряхнуть лидеров дивизиона. Основными кандидатами на поездку в Индонезию рассматривались Олжас Байниязов и Азамат Исакулов.

Основным конкурентом Махметова будет боксер из Узбекистана (возможно, Абдулла Кучкаров, как действующий чемпион страны). Может быть, место в команде доверят проверенную исполнителю — двукратному медалисту чемпионатов мира Жасурбеку Латипову.

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До 56-х килограммов — Кайрат Ералиев;

Действующий чемпион мира едет в Индонезию за «золотом». Четыре года назад он был третьим, а сейчас у него иной статус — любой результат, ниже финала, это провал.

Основные соперники — боксеры Китая и Узбекистана. Олимпийский чемпион в категории до 52 килограммов Шахободдин Зоиров ушел в профессионалы, и у обоих стран ожидается «смена караула», но они все равно сильны.

До 60-ти килограммов — Саматали Толтаев;

Еще один новичок, от которого пока не ясно, чего ждать. Серебряный призер молодежного чемпионата мира должен уже пройти адаптацию среди взрослых, и Азиатские игры — отличный шанс проявить себя.

30-летний действующий чемпион Азиатских игр может не приехать в Индонезию: в финале национального турнира Отгондалай Доржнямбуугиин проиграл Эрденбаату Цендбаатару. Поэтому, один из сильнейших боксеров дивизиона последних лет из Монголии может состязание пропустить. 24-летняя индийская звезда Шива Тапа также стал лишь серебряным призером на родине.

До 64-х килограммов — Бекдаулет Ибрагимов;

Двукратный чемпион Казахстана может «выстрелить» в Индонезии. 22-летний боксер не только уверенно выступать на национальном уровне, но и прибавляет в результат на международных турнирах.

В Индонезии Ибрагимов может встреться с обидчиком по чемпионату Азии — Икболжоном Холдаровым из Узбекистана. Или его заменит победитель первенства страны Зиедин Тохиров. Другой фаворит дивизиона — Шинзориг Баатарсух из Монголии.

До 69-ти килограммов — Асланбек Шымбергенов;

25-летний лидер клуба «Астана Арланс» получил шанс проявить себя и в национальной команде. Две победы в чемпионате Казахстана свидетельствуют об отличной квалификации боксера.

Главный соперник — четырехкратный призер первенств Азии Тувшинбат Бямба из Монголии.

До 75 килограммов — Абильхан Аманкул

Вице-чемпиона мира из Казахстана называют самым перспективным боксером сборной. Яркий и агрессивный стиль бокса Аманкула обратил на себя сначала тренеров национальной команды, а потом и специалистов.

20-летний казахстанский боксер сам является фаворитом в дивизионе не только в Азии, но и в мире. К интересным боям можно отнести противостояние с Исроилом Мадримовым из Узбекистана: боксеры встречались в полуфинале чемпионата Азии и бой выиграл узбекский боксер.

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