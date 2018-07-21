Геннадий Головкин прибыл на похороны Дениса Тена в Алматы

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO прервал свою подготовку к реваншу с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в США, чтобы проводить в последний путь своего товарища.

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Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен скончался 19 июля в больнице Алматы в возрасте 25 лет. До этого на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Затем Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением.

Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось. С момента поступления его состояние оценивалось как крайне тяжелое — он потерял более трех литров крови. В больнице рассказали, почему не удалось спасти фигуриста. Также стали известны причины смерти и детали последних минут жизни фигуриста, а в рамках уголовного дела проверят действия скорой помощи.

Накануне, 20 июля, были арестованы оба подозреваемые в убийстве Тена — это Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. По данным прокурора Алматы Берика Жуйриктаева, Киясов признался в убийстве.