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11:07 (мск), источник: Газета.Ру

Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али

21 июля в московском СК «Олимпийском» состоится главный боксерский поединок года. Россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик определят первого чемпиона Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. «Газета.Ru» анонсирует противостояние.

Источник: РИА "Новости"

Путь к бою года

Поединок Мурата Гассиева и Александра Усика — долгожданное событие в мире бокса. 24-летний россиянин и 31-летний украинец в «Олимпийском» разыграют не только титул первого чемпиона Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе.

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Начав турнир в качестве мировых чемпионов по одной из версий, по дороге к финалу оба боксера заработали еще по одному титулу, и теперь их сражение получится боем за титул абсолютного чемпиона мира!

Звание чемпиона мира IBF Гассиев завоевал в противостоянии с соотечественником Денисом Лебедевым раздельным решением в столичном «Мегаспорте» 3 декабря 2016 года.

Двумя с половиной месяцами ранее Усик в польском Гданьске единогласным решением арбитров отобрал титул чемпиона мира по версии WBO у местного героя Кшиштофа Гловацкого, ранее не знавшего поражений.

После этого украинец успел дважды защитить завоеванный пояс еще до старта Всемирной боксерской суперсерии, в то время как первая защита Гассиева пришлась на четвертьфинал турнира.

21 октября прошлого года россиянин отправил в американском Нью-Джерси в третьем раунде в нокаут поляка Кшиштова Влодарчика, выйдя в полуфинал на кубинца Юниера Дортикоса.

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Бой с могучим кубинским боксером прошел в начале февраля текущего года в ЛД «Большой» в Сочи и был не только полуфиналом, но и объединительным сражением за титулы IBF и WBA, которым владел Юниер.

Шансы Гассиева оценивались несколько выше, и он владел преимуществом на протяжении большей части поединка, которое особенно очевидным стало к последним раундам боя.

Несмотря на усталость и пропущенные удары, Дортикос держался, уповая на нокаутирующий панч, но в заключительном, 12-м раунде поединка в техническом нокауте после нескольких подряд нокдаунов оказался сам.

Усик в четвертьфинале еще в сентябре 2017 отправил в технический нокаут в десятом раунде в Берлине немца Марко Хука, а 27 января на «Арене Рига» победил Майриса Бриедиса, присовокупив к своему титулу WBO чемпионский пояс WBC. В двух записках арбитров значился счет 115−113 в пользу украинца, а один судья посчитал бой ничейным (114−114).

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Большие титулы и деньги

Противостояние Гассиева и Усика является действительно одним из самых ожидаемых событий в мире бокса. Оба боксера до сих пор не имеют поражений на профессиональном ринге.

На счету начавшего свою профессиональную карьеру в 17 лет россиянина 26 побед, из которых 19 одержаны нокаутами. Украинец провел только 14 профессиональных боев, в одиннадцати нокаутировав оппонентов.

При этом в активе Усика крайне успешная любительская карьера, во время которой он успел стать чемпионом мира и Европы, а также добиться главной награды — золотой олимпийской медали.

Изначально финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе должен был состояться 11 мая в Джидде в Саудовской Аравии, но у местных организаторов возникли трудности, и сторона Гассиева добилась переноса боя в Москву, что лоббировала изначально.

Срок поединка серьезно сдвинулся из-за полученной еще в апреле Усиком травмы, причем в какой-то момент промоутеры даже начали искать Александру замену в финале, но в конечном счете украинец смог участвовать в главном бою года сам.

Решились и организационные вопросы. Изначально украинская сторона была недовольна организацией своей безопасности в Москве, а также процедурой выбора перчаток, заявляя о возможном срыве мероприятия, уже находясь в столице России.

Впрочем, сомнений в том, что сражение состоится, к этому моменту уже не было. В конце концов, на кону не только титул абсолютного чемпиона мира и Кубок Мохаммеда Али (с которым Усик, кстати, родился в один день — 17 января) от авторитетнейшего журнала The Ring, но и крупная сумма денег.

Победитель финала WBSS получит $4 млн. Но и проигравший не уйдет обиженным, благодаря тому что заработает $2 млн.

Для сравнения, на стадии полуфиналов на счета Гассиева и Усика упали суммы в $1,6 млн, а их уступившие оппоненты заработали по $800 тысяч.

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Разная подготовка, никакой политики

Подготовка к поединку у спортсменов проходила по-разному. В лагере Мурата Гассиева царили спокойствие и стабильность.

С тех пор как Мурат стал работать с известным наставником Абелем Санчесом, являющимся, например, многолетним тренером Геннадия Головкина, он перед каждым своим боем работает по одинаковой программе.

Основная часть подготовки Гассиева прошла в тренировочном центре Санчеса «Big Bear» в горах Калифорнии, причем там он работал с леворукими спарринг-партнерами, чтобы лучше адаптироваться к манере Усика.

А вот Александр всего за несколько дней до финала WBSS объявил о прекращении сотрудничества со своим тренером Сергеем Ватманюком. Теперь главным секундантом в углу 31-летнего боксера будет его катмен Расс Анбер.

Впрочем, нового в этом ничего нет. В 2016 году, несмотря на постоянные победы, Усик расстался с тогдашним наставником, знаменитым Джеймсом Али Баширом.

С тех пор тренировочные программы для подготовки к боям для него составляет отец Василия Ломаченко Анатолий, с которым Александр сотрудничает еще со времен выступлений за сборную Украины в любительском боксе.

Что важно, подготовка к поединку проходит в атмосфере исключительного взаимоуважения и подчеркнутой политкорректности, что в последние годы бывает в российско-украинских противостояниях далеко не всегда.

Впрочем, родившийся в столице Крыма Симферополе Усик всегда был достаточно лоялен к России, за что даже не раз жестко критиковался в своей стране. Как это обычно бывает, пока спортсмен побеждает и прославляет «жовто-блакитные» цвета, оппоненты вынуждены молчать, но в случае поражения от Гассиева, можно не сомневаться, Александру достанется и на Украине.

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Равные шансы

Интересно, что на взвешивании спортсмены показали абсолютно одинаковый вес — 89,9 кг.

Примерно одинаково расцениваются и шансы боксеров на победу. Гассиев и Усик изначально были явными фаворитами у букмекеров в турнире Всемирной боксерской суперсерии и смогли подтвердить свои статусы, добравшись до финала.

При этом на сам пояс главным претендентом изначально считался все-таки Усик, однако в итоге котировки подравнялись и пришли к паритету.

Оценивая возможный ход боя, специалисты склоняются, что шанс украинца в том, чтобы поединок продлился все 12 раундов, в которых он может получить перевес за счет своих фирменных взрывных серий.

Гассиев, правда, уже продемонстрировал, что у него нет проблем с выносливостью, но все же нынешний оппонент в этом плане не чета даже измотанному Муратом Дортикосу.

И все же главной опорой россиянина в предстоящем финале остается его могучий нокаутирующий удар. По части тяжести панчей перевес на стороне Мурата достаточно ощутимый.

Александр Седов

Бокс: Гассиев против Усика. На кону — трофей имени Мохаммеда Али
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10:12 (мск)© Ньюстюб
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