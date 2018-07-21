Боб Арум: Альварес поплатится за допинг, Головкин его нокаутирует
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался по поводу победителя в
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался по поводу победителя в
По мнению промоутера, в предстоящем поединке победит Головкин и сделает это нокаутом.
«Я ставлю на Головкина, — сказал Арум в интервью ESPN. — Думаю, “Канело” поплатится за то, что употреблял допинг. Думаю, Головкин победит нокаутом».
Напомним, изначально реванш должен был состояться 5 мая, но его отменили
Первый бой Головкина и «Канело» состоялся в сентябре 2017 года на арене