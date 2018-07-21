Боб Арум: Альварес поплатится за допинг, Головкин его нокаутирует

По мнению промоутера, в предстоящем поединке победит Головкин и сделает это нокаутом.

«Я ставлю на Головкина, — сказал Арум в интервью ESPN. — Думаю, “Канело” поплатится за то, что употреблял допинг. Думаю, Головкин победит нокаутом».

Напомним, изначально реванш должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за Альвареса, провалившего допинг-тест и получившего дисквалификацию на полгода. Стороны в большими сложностями передоговорились на сентябрь.