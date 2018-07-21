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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

Боб Арум: Альварес поплатится за допинг, Головкин его нокаутирует

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался по поводу победителя в матче-реванше между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), который намечен на 15 сентября в Лас-Вегасе.

По мнению промоутера, в предстоящем поединке победит Головкин и сделает это нокаутом.

«Я ставлю на Головкина, — сказал Арум в интервью ESPN. — Думаю, “Канело” поплатится за то, что употреблял допинг. Думаю, Головкин победит нокаутом».

Напомним, изначально реванш должен был состояться 5 мая, но его отменили из-за Альвареса, провалившего допинг-тест и получившего дисквалификацию на полгода. Стороны в большими сложностями передоговорились на сентябрь.

Первый бой Головкина и «Канело» состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился спорной ничьей. Ровно год спустя боксеры вернутся на ту же площадку для проведения реванша.

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