Гассиев ожидает красивого противостояния в бою с Усиком

«Я, конечно, знаю сильные стороны Усика. Более того, его сильные стороны знают практически все. Что я смогу противопоставить этому — покажет только бой и позднее мы сможем это обсудить», — сказал Гассиев.
Гассиев также добавил, что он и его соперник планируют показать красивый бой, который станет украшением и подарком для всех любителей спорта.
Бой Гассиев — Усик пройдет 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский». На кону будут стоять чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).