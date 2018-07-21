Текущие события
Футбол. Первый дивизион
22.07
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
22.07
Химки
Томь
Футбол. Первый дивизион
22.07
Зенит-2
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
22.07
Факел
Сочи
Футбол. Первый дивизион
22.07
Нижний Новгород
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
22.07
Балтика
Тамбов
Все события
Фоторепортажи
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
14:54 (мск), источник: ТАСС

Гассиев ожидает красивого противостояния в бою с Усиком

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Мурат Гассиев ожидает красивого боя в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика. Об этом Гассиев заявил ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Я, конечно, знаю сильные стороны Усика. Более того, его сильные стороны знают практически все. Что я смогу противопоставить этому — покажет только бой и позднее мы сможем это обсудить», — сказал Гассиев.

Гассиев также добавил, что он и его соперник планируют показать красивый бой, который станет украшением и подарком для всех любителей спорта.

Бой Гассиев — Усик пройдет 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский». На кону будут стоять чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

 Звезду фигурного катания убили на улице Алма-Аты
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али
СМИ: Футболист сборной России близок к переходу в «Монако»
СМИ: «Локомотив» предложил €8 млн за футболиста «Барселоны»
Слезы тысяч людей: в Алма-Ате простились с Теном
Раскрыты детали скандала в сборной Аргентины на чемпионате мира
«Боруссия» (Д) выиграла в матче Международного кубка чемпионов
Марадона нашел дом в Минске за $ 20 млн с аэродромом. Так ли это
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка