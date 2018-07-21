Гассиев ожидает красивого противостояния в бою с Усиком

Источник: РИА "Новости"

«Я, конечно, знаю сильные стороны Усика. Более того, его сильные стороны знают практически все. Что я смогу противопоставить этому — покажет только бой и позднее мы сможем это обсудить», — сказал Гассиев.

Гассиев также добавил, что он и его соперник планируют показать красивый бой, который станет украшением и подарком для всех любителей спорта.