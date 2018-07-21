«Все будет иначе». Президент Golden Boy ответил Аруму на слова «Головкин нокаутирует Альвареса»
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес ответил своему коллеге Бобу Аруму из Top Rank по поводу его заявления о победителе в
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес ответил своему коллеге Бобу Аруму из Top Rank по поводу его заявления о победителе в
Ранее Арум заявил, что в предстоящем поединке победит Головкин и сделает это нокаутом, добавив, что Альварес поплатится за допинг.
Однако Гомес категорически не согласен с таким мнением своего коллеги и предсказывает убедительную победу «Канело».
«У Арума есть право на собственное мнение. Но на самом деле все будет иначе, не так, как он говорит. Ему, да и всем нам, придется еще немного подождать. А 15 сентября и Арум, и все болельщики бокса увидят, как Альварес бьет Головкина. И делает это легко. А все потому, что Сауль очень, очень мотивирован. Он хочет победить досрочно, — цитирует Гомеса BoxingScene.com. — Именно над этим “Канело” и работает в тренировочном лагере. Он знает, что в первом поединке все было “на тоненького”. Поэтому Альварес хочет победить убедительно».
Реванш между Головкиным и Альваресом состоится 15 сентября на