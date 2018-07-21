Федор Чудинов раздельным решением судей победил Мохаммеди
В Москве на арене «Олимпийский» завершился поединок за титул WBA International во втором среднем весе между
В Москве на арене «Олимпийский» завершился поединок за титул WBA International во втором среднем весе между
Поединок прошёл все отведённые дистанцией 12 раундов. В ходе боя Мохаммеди доминировал на ринге и был точнее Чудинова. Тем не менее по завершении встречи судьи раздельным решением отдали победу россиянину — 115:113, 111:118, 116:112.
Такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию Мохаммеди, зал же и вовсе освистал судейское решение.
Встреча Чудинова и Мохаммеди состоялась в андеркарде финального поединка WBSS в первом тяжёлом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.