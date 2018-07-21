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22:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Федор Чудинов раздельным решением судей победил Мохаммеди

В Москве на арене «Олимпийский» завершился поединок за титул WBA International во втором среднем весе между экс-чемпионом мира Фёдором Чудиновым и бывшим претендентом на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Наджибом Мохаммеди.

Источник: РИА "Новости"

Поединок прошёл все отведённые дистанцией 12 раундов. В ходе боя Мохаммеди доминировал на ринге и был точнее Чудинова. Тем не менее по завершении встречи судьи раздельным решением отдали победу россиянину — 115:113, 111:118, 116:112.

Такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию Мохаммеди, зал же и вовсе освистал судейское решение.

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Встреча Чудинова и Мохаммеди состоялась в андеркарде финального поединка WBSS в первом тяжёлом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

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