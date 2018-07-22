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01:25 (мск), источник: ТАСС

Усик победил Гассиева в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии и стал чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг.

Источник: ИТАР-ТАСС

12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу украинскому спортсмену — 120:108, 119:109, 119:109. Усик одержал 15-ю победу на профессиональном ринге (11 — нокаутом), не имея при этом поражений. 24-летний Гассиев потерпел первое поражение в карьере, одержав 26 побед (19 — нокаутом).

Помимо Кубка Мохаммеда Али, который вручается победителю WBSS, 31-летний Усик объединил титулы чемпиона мира по четырем основным версиям, став абсолютным чемпионом мира. Гассиев перед поединком владел поясами WBA и IBF, Усик — WBC и WBO. В первом тяжелом весе только два боксера ранее носили звание абсолютного чемпиона мира — американец Эвандер Холифилд и О’Нилл Белл из Ямайки, однако оба спортсмена становились абсолютными чемпионами, когда для этого было достаточно завоевать титулы WBC, WBA и IBF, в 2007 году к основным боксерским организациям добавилась WBO. Из россиян абсолютным чемпионом мира по боксу становился Константин Цзю, который в 2001 году стал обладателем чемпионских поясов трех основных версий в первом полусреднем весе.

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Ранее три человека владели четырьмя поясами чемпиона мира по основным версиям — американцы Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор (оба — средний вес) и Теренс Кроуфорд (полусредний вес).

На пути к финалу Всемирной боксерской суперсерии Усик в четвертьфинале турнира техническим нокаутом победил немца Марко Хука, в полуфинале решением судей одержал победу над латвийцем Майрисом Бриедисом. Гассиев в четвертьфинале нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика, в полуфинале — кубинца Юниера Дортикоса.

WBSS является новым турниром, который будет проводиться ежегодно среди профессиональных боксеров. В первом сезоне соревнования проходят в двух весовых категориях — до 76,2 кг и до 90,7 кг. Финал турнира в весовой категории до 76,2 кг состоится в сентябре, в нем встретятся британцы Каллум Смит и Джордж Гроувз, точная дата и место будут объявлены позднее. Победитель турнира получает специальный трофей — Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $10 млн, общий призовой фонд турнира составляет $50 млн.

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