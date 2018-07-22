Гассиев пока не принял решения о переходе в супертяжелый вес

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В ночь на воскресенье Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии, проиграв титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира.

«Пока мы не знаем, перейдет ли Мурат в супертяжелый вес. Нам надо это обсудить», — сказал Маргулес.