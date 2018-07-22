Абсолютный чемпион мира по боксу украинец Усик может провести бой против британца Белью
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Украинский боксер Александр Усик рассматривает возможность проведения поединка с британцем Тони Белью. Об этом Усик заявил журналистам.
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Украинский боксер Александр Усик рассматривает возможность проведения поединка с британцем Тони Белью. Об этом Усик заявил журналистам.
В ночь на воскресенье 31-летний украинец единогласным решением судей победил 24-летнего россиянина Мурата Гассиева, завоевав титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг.
Поединок прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Украинец стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
«Я слышал, что Тони Белью хочет боксировать с победителем прошедшего боя. Он недавно очень красиво победил Дэвида Хэя. От этого, я думаю, можно начинать. Но нужно все взвесить, может, еще есть хорошие и денежные бои в текущем весе, нужно двигаться шаг за шагом», — сказал Усик.
Белью в мае 2016 года завоевал титул чемпиона мира WBC в весе до 90,71 кг и в октябре его защитил. В послужном списке 35-летнего боксера 30 побед (20 нокаутом), два поражения и одна ничья.