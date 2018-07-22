Абсолютный чемпион мира по боксу украинец Усик может провести бой против британца Белью

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

В ночь на воскресенье 31-летний украинец единогласным решением судей победил 24-летнего россиянина Мурата Гассиева, завоевав титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг.

Читайте также Гассиев пока не принял решения о переходе в супертяжелый вес

Поединок прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Украинец стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

«Я слышал, что Тони Белью хочет боксировать с победителем прошедшего боя. Он недавно очень красиво победил Дэвида Хэя. От этого, я думаю, можно начинать. Но нужно все взвесить, может, еще есть хорошие и денежные бои в текущем весе, нужно двигаться шаг за шагом», — сказал Усик.