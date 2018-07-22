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08:09 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Гассиев назвал отличным опытом поражение от украинца Усика

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Поражение в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) от украинца Александра Усика станет для россиянина Мурата Гассиева отличным опытом. Об этом Гассиев заявил журналистам.

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В ночь на воскресенье Гассиев уступил Усику, проиграв титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира.

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«Отличный бой, отличный опыт. Хочу поздравить команду Саши с замечательно проделанной работой. Саша показал, что мне есть над чем работать, чувствуется разница, что у него огромная любительская школа. Я же увидел свои слабые стороны, буду работать дальше и вернусь намного сильнее», — заявил Гассиев.

«Мы знали, что Усик будет много двигаться и наносить серийные удары, но он выполнил свою работу намного лучше, чем я, результатом стала его победа. Ты можешь готовиться к одному, а на ринге будет другое. Я старался выполнять указания тренера, но сегодня был не мой день, ничего не вышло. Саша одержал безоговорочную победу», — добавил он.

Усик, комментируя исход поединка, поблагодарил свою команду и всех учителей. «Может, они и незаметны, но я хочу поблагодарить каждого, кто приложил усилия к моему становлению и развитию. Хочу поклониться им и сказать спасибо. Сейчас первая цель — приехать на родину и увидеть детей», — отметил украинец.

24-летний Гассиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, в его активе 26 побед (19 — нокаутом). 31-летний Усик одержал 15-ю победу (11 — нокаутом), не имея при этом поражений.

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