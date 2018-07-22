Абель Санчес: Гассиев вернется в тренировочный зал и продолжит работать

— Это был бой всей жизни для Мурата, — заявил Санчес. — Он проиграл, но он молод, ему лишь 24 года, он вернется в зал и мы продолжим работать. Мы знаем, какие вещи нужно исправять и надеемся, что он снова будет драться за чемионские титулы. (Евгений БЕЛОУСОВ, Михаил ПОТАПОВ).