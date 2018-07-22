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09:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Абель Санчес: Гассиев вернется в тренировочный зал и продолжит работать

Абель Санчес, тренер российского боксера Мурата Гассиева прокомментировал поражение своего подопечного от Александра Усика в финале WBSS.

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— Это был бой всей жизни для Мурата, — заявил Санчес. — Он проиграл, но он молод, ему лишь 24 года, он вернется в зал и мы продолжим работать. Мы знаем, какие вещи нужно исправять и надеемся, что он снова будет драться за чемионские титулы. (Евгений БЕЛОУСОВ, Михаил ПОТАПОВ).

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