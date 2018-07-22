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08:35 (мск), источник: ТАСС

Украинец Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив россиянина Гассиева

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг.

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12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену — 120:108, 119:109, 119:109.

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Гассиев на пути к финалу в буквальном смысле сносил своих соперников — в четвертьфинале россиянин нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика, в полуфинале — кубинца Юниера Дортикоса. Олимпийский чемпион Усик, считавшийся фаворитом турнира, стал самым серьезным оппонентом для Гассиева. Российский боксер несколько раз наносил опасные удары в первой половине поединка, не раз пошатнув украинского боксера. Однако во второй половине боя Гассиев не сумел закрепить успех, уступив более техничному и мастеровитому сопернику.

Усик одержал 15-ю победу на профессиональном ринге (11 — нокаутом), не имея при этом поражений. Гассиев потерпел первое поражение в карьере, одержав 26 побед (19 — нокаутом).

Ранее три боксера владели четырьмя поясами чемпиона мира по основным версиям — американцы Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор (оба — средний вес) и Теренс Кроуфорд (полусредний вес).

Как сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, безопасность на мероприятии была организована на самом высшем уровне, никаких инцидентов не было зафиксировано.

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Лебедев и Белью являются потенциальными соперниками Усика

Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) «в отпуске» россиянин Денис Лебедев может стать следующим соперником Усика. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Мы размышляем над этим», — сказал собеседник агентства. Менеджер Усика Эгис Климас сообщил ТАСС, что боксер с высокой долей вероятности перейдет в супертяжелый вес.

«Я слышал, что Тони Белью хочет боксировать с победителем прошедшего боя. Он недавно очень красиво победил Дэвида Хэя. От этого, я думаю, можно начинать. Но нужно все взвесить, может, еще есть хорошие и денежные бои в текущем весе, нужно двигаться шаг за шагом», — сказал Усик журналистам.

Лебедев в настоящий момент проводит подготовку в Лос- Анджелесе. В своем последнем поединке в сентябре прошлого года он победил австралийца Марка Флэнэгана.

Белью же в мае нынешнего года повторно победил бывшего чемпиона мира Дэвида Хэя.

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Гассиев может перейти в супертяжелый вес

Российский боксер после боя с Усиком может также перейти в супертяжелый вес. «Пока решения по данному вопросу нет. Мы с Муратом еще обсудим дальнейшие планы», — сказал ТАСС промоутер Гассиева Леон Маргулес, добавив, что для 24-летнего россиянина карьера только начинается.

Сам Гассиев назвал Усика сильнейшим оппонентом в карьере и пообещал извлечь уроки из данного поединка.

«Отличный бой, отличный опыт. Хочу поздравить команду Саши с замечательно проделанной работой. Саша показал, что мне есть над чем работать, чувствуется разница, что у него огромная любительская школа. Я же увидел свои слабые стороны, буду работать дальше и вернусь намного сильнее», — сказал Гассиев журналистам.

После боя спортсмена поддержал партнер по команде — чемпион мира Геннадий Головкин из Казахстана. Головкин порекомендовал россиянину не расстраиваться из-за поражения и сделать работу над ошибками.

Также в раздевалку к Гассиеву после боя зашел Усик, они сфотографировались вместе и пожелали друг другу удачи. Боксеры до, во время и после боя относились друг к другу очень уважительно.

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Победы Чудинова и Мадиева

В рамках боксерского вечера, который прошел в столичном спорткомплексе «Олимпийский», состоялось несколько боев с участием российских боксеров. Эти поединки предваряли главный бой вечера между Гассиевым и Усиком.

Россиянин Магомед Мадиев встретился в ринге с аргентинцем Гидо Питто, поединок средневесов завершился вничью.

В этом же весе прошел бой между представителями России Владимиром Шишкиным и Гасанов Гасановым, в котором победу нокаутом одержал Шишкин.

Еще один поединок в среднем весе выиграл россиянин Сергей Воробьев, раздельным решением судей обыгравший соотечественника Константина Пономарева.

Еще один представитель России Денис Шафиков в поединке второго полулегкого веса оказался сильнее филиппинца Джона Джемино. Абсолютная чемпионка мира норвежка Сесилия Брекхус не оставила шансов россиянке Инне Сагайдовской.

Главным событием андеркарда стало противостояние в первом тяжелом весе между россиянином Федором Чудиновым и французом Наджибом Мохаммеди. После 12 раундов судьи отдали предпочтение Чудинову, что не понравилось Мохаммеди, который был уверен в своей победе.

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