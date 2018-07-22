Гассиев в поединке против Усика нанес всего 91 точный удар
Российский боксер Мурат Гассиев в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика смог нанести только 91 точный удар, сообщает mmaboxing.ru.
Российский боксер Мурат Гассиев в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика смог нанести только 91 точный удар, сообщает mmaboxing.ru.
Напомним, поединок прошел всю дистанцию, а его итогом стала победа Усика единогласным решением судей со счетом 120−108 и 119−111 (дважды). Таким образом, украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и первым обладателем кубка Мохаммеда Али.
Согласно статистике, Усик нанес в общей сложности 939 ударов, из которых до цели дошли 252 удара, а Гассиев за весь бой выбросил 313 ударов, но всего 91 из них оказались точными.