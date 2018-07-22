Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Сочи
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Луч
Все события
Фоторепортажи
11Государство на страже шахмат
13ЦСКА и «Енисей»: Игнашевич — на трибуне. И Аленичев — тоже
09:10 (мск), источник: Vesti.kz

Получивший запрет драться с GGG Мунгуйя одержал победу над экс-соперником Альвареса

Мексиканец Хайме Мунгуйя одержал победу над британским боксером Лиамом Смитом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: AP 2018

Мунгуйя защищал титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

Начало поединка под свой контроль захватил британец. Его преимущество росло от раунду к раунду. Можно сказать, что первые четыре полностью остались за ним. К тому же, Смит слегка повредил соперника — под глазом у Мунгуйи после удара Смита «красовалась» гематома. Обошлось без серьезного рассечения. К слову, к концу поединка повреждение и вовсе стало незаметным — спасибо катмэнам.

Читайте также
«Потенциальный бой сделал мне имя». Чемпион мира поблагодарил Головкина за рекламу и титул

Мексиканцу удалось переломить ход встречи после отдыха перед пятой трехминуткой. И уже контроль над боем молниеносно отошел к нему. Мунгуйя начал уверенно атаковать Смита. К девятому раунду преимущество уже было на его стороне.

Оба боксеры были уставшие, но защищаться пришлось именно Смиту. Его соперник буквально бомбардировал по корпусу, видимо держал в голове нокаут британца от другого мексиканца — Сауля Альвареса. Не забывал чемпион и про серии в голову.

Нельзя сказать, что Смит прям явно уступал оппоненту. Британец не отсиживался в обороне, старался проводить атаки, отвечать на действия соперника. В целом же, оба показывали открытый поединок.

Динамика в ринге сохранялась всю встречу. Точнее и активнее был Мунгуйя. Он неистово шел вперед, показывал свое желание завершить схватку досрочно. К чести Смита стоит отметить, что получая урон, ему удавалось выстоять. Более того, Мунгуйя неоднократно принимал удары Смита.

Итогом яркого поединка стала победа Мунгуйи решением судей — 16−111, 119−110, 119−111.

Напомним, Мунгуйя рассматривался в качестве замены своему соотечественнику «Канело», который из-за двух положительных допинг-проб отказался от второго боя с чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Но Атлетическая комиссия штата Невады (NSAC) запретила мексиканцу драться с GGG — поводом стало отсутствие опыта 12-раундовых поединков и всего одно выступление в США к тому моменту.

В свою очередь Смит встречался с «Канело» и был нокаутирован им в девятом раунде.

Включение бокса в программу Олимпийских игр-2020 по-прежнему находится под вопросом
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева
Лёв назвал причины провала сборной Германии на чемпионате мира
Талисманом ОИ-2020 стало «Вечное будущее» в сине-белую клетку
Салах полностью восстановился от травмы плеча
Спаллетти проэкзаменовал Семака: «Зенит» едва не победил «Интер»
Усик рассматривает возможность боя против британца
Гассиев в поединке против Усика нанес всего 91 точный удар
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка