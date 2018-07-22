Получивший запрет драться с GGG Мунгуйя одержал победу над экс-соперником Альвареса
Мексиканец Хайме Мунгуйя одержал победу над британским боксером Лиамом Смитом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Мексиканец Хайме Мунгуйя одержал победу над британским боксером Лиамом Смитом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Мунгуйя защищал титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.
Начало поединка под свой контроль захватил британец. Его преимущество росло от раунду к раунду. Можно сказать, что первые четыре полностью остались за ним. К тому же, Смит слегка повредил соперника — под глазом у Мунгуйи после удара Смита «красовалась» гематома. Обошлось без серьезного рассечения. К слову, к концу поединка повреждение и вовсе стало незаметным — спасибо катмэнам.
Мексиканцу удалось переломить ход встречи после отдыха перед пятой трехминуткой. И уже контроль над боем молниеносно отошел к нему. Мунгуйя начал уверенно атаковать Смита. К девятому раунду преимущество уже было на его стороне.
Оба боксеры были уставшие, но защищаться пришлось именно Смиту. Его соперник буквально бомбардировал по корпусу, видимо держал в голове нокаут британца от другого мексиканца — Сауля Альвареса. Не забывал чемпион и про серии в голову.
Нельзя сказать, что Смит прям явно уступал оппоненту. Британец не отсиживался в обороне, старался проводить атаки, отвечать на действия соперника. В целом же, оба показывали открытый поединок.
Динамика в ринге сохранялась всю встречу. Точнее и активнее был Мунгуйя. Он неистово шел вперед, показывал свое желание завершить схватку досрочно. К чести Смита стоит отметить, что получая урон, ему удавалось выстоять. Более того, Мунгуйя неоднократно принимал удары Смита.
Напомним, Мунгуйя рассматривался в качестве замены своему соотечественнику «Канело», который
В свою очередь Смит встречался с «Канело» и был нокаутирован им в девятом раунде.