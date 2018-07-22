Получивший запрет драться с GGG Мунгуйя одержал победу над экс-соперником Альвареса

Источник: AP 2018

Мунгуйя защищал титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

Начало поединка под свой контроль захватил британец. Его преимущество росло от раунду к раунду. Можно сказать, что первые четыре полностью остались за ним. К тому же, Смит слегка повредил соперника — под глазом у Мунгуйи после удара Смита «красовалась» гематома. Обошлось без серьезного рассечения. К слову, к концу поединка повреждение и вовсе стало незаметным — спасибо катмэнам.

Мексиканцу удалось переломить ход встречи после отдыха перед пятой трехминуткой. И уже контроль над боем молниеносно отошел к нему. Мунгуйя начал уверенно атаковать Смита. К девятому раунду преимущество уже было на его стороне.

Оба боксеры были уставшие, но защищаться пришлось именно Смиту. Его соперник буквально бомбардировал по корпусу, видимо держал в голове нокаут британца от другого мексиканца — Сауля Альвареса. Не забывал чемпион и про серии в голову.

Нельзя сказать, что Смит прям явно уступал оппоненту. Британец не отсиживался в обороне, старался проводить атаки, отвечать на действия соперника. В целом же, оба показывали открытый поединок.

Динамика в ринге сохранялась всю встречу. Точнее и активнее был Мунгуйя. Он неистово шел вперед, показывал свое желание завершить схватку досрочно. К чести Смита стоит отметить, что получая урон, ему удавалось выстоять. Более того, Мунгуйя неоднократно принимал удары Смита.

Итогом яркого поединка стала победа Мунгуйи решением судей — 16−111, 119−110, 119−111.

Напомним, Мунгуйя рассматривался в качестве замены своему соотечественнику «Канело», который из-за двух положительных допинг-проб отказался от второго боя с чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Но Атлетическая комиссия штата Невады (NSAC) запретила мексиканцу драться с GGG — поводом стало отсутствие опыта 12-раундовых поединков и всего одно выступление в США к тому моменту.