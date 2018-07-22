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09:24 (мск), источник: Vesti.kz

Включение бокса в программу Олимпийских игр-2020 по-прежнему находится под вопросом

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил неуверенность в том, что любительский бокс будет включен в программу Олимпийских игр-2020 (Токио), сообщает BoxingScene.com.

МОК признал, что ситуация по-прежнему связана с управлением спортом и управлением Международной федерацией бокса (АИБА).

«Исполнительный совет МОК получил отчет по ситуации с АИБА, и подчеркнул свою значительную постоянную озабоченность по ряду ключевых областей, которые требуют дополнительной информации и подтверждения», — говорится в заявлении МОК.

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Указанные области напрямую касаются этического, финансового управлений, а также политики АИБА в целом.

В феврале МОК заявил, что они были «крайне обеспокоены» и «крайне озабочены» выдвижением узбекского бизнесмена Гафура Рахимова на пост временного президента АИБА.

«Исполнительный совет МОК решил сохранить свою позицию, которая включает в себя продолжение приостановления любых финансовых взносов МОК в АИБА и право на обзор включения бокса в программу Олимпийских игр 2020 года».

Пресс-секретарь МОК Марк Адамс сказал, что ситуация будет дополнительно оценена на следующем заседании исполнительного совета в Токио с 30 ноября по 2 декабря.

Включение бокса в программу Олимпийских игр-2020 по-прежнему находится под вопросом
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