Стала известна статистика боя Усик — Гассиев

Недавно стала известна статистика прошедшего поединка. В общей сложности Усик выбросил 939 ударов, из которых 252 дошли до цели. Гассиев же выбросил 313 ударов из которых 91 оказались точными. 99 ударов Усика пришлись на джеб, Гассиев использовал переднюю руку лишь девяз раз.