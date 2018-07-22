Стала известна статистика боя Усик — Гассиев
В ночь с 21 на 22 июля в Москве прошел финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором Александр Усик победил Мурата Гассиева с большим преимуществом, передает Prosports.kz.
В ночь с 21 на 22 июля в Москве прошел финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором Александр Усик победил Мурата Гассиева с большим преимуществом, передает Prosports.kz.
Недавно стала известна статистика прошедшего поединка. В общей сложности Усик выбросил 939 ударов, из которых 252 дошли до цели. Гассиев же выбросил 313 ударов из которых 91 оказались точными. 99 ударов Усика пришлись на джеб, Гассиев использовал переднюю руку лишь девяз раз.
Большая часть успешных атак Гассиева пришлась на силовые удары — 82, в свою очередь, Усик донёс до цели 153 такие атаки.