Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Сочи
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Луч
Все события
Фоторепортажи
13ЦСКА и «Енисей»: Игнашевич — на трибуне. И Аленичев — тоже
14Самые яркие головы ЧМ-2018 в России
11:17 (мск), источник: Prosports.kz

Стала известна статистика боя Усик — Гассиев

В ночь с 21 на 22 июля в Москве прошел финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором Александр Усик победил Мурата Гассиева с большим преимуществом, передает Prosports.kz.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Недавно стала известна статистика прошедшего поединка. В общей сложности Усик выбросил 939 ударов, из которых 252 дошли до цели. Гассиев же выбросил 313 ударов из которых 91 оказались точными. 99 ударов Усика пришлись на джеб, Гассиев использовал переднюю руку лишь девяз раз.

Большая часть успешных атак Гассиева пришлась на силовые удары — 82, в свою очередь, Усик донёс до цели 153 такие атаки.

Видео. Александр Усик разгромил Мурата Гассиева
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева
Лёв назвал причины провала сборной Германии на чемпионате мира
Талисманом ОИ-2020 стало «Вечное будущее» в сине-белую клетку
Салах полностью восстановился от травмы плеча
Спаллетти проэкзаменовал Семака: «Зенит» едва не победил «Интер»
Усик поблагодарил отца Ломаченко: Папаченко — герой
Гассиев в поединке против Усика нанес всего 91 точный удар
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка