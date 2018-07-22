Кремлев: Реванш между Гассиевым и Усиком хотят увидеть многие любители бокса

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

В ночь на воскресенье Гассиев уступил Усику, проиграв титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира.

«Это был интересный бой, победителем из которого вышел Александр Усик. Поединок был очень интересный, думаю, Мурат Гасиев сделает выводы из этого поражения. Конечно, многим хотелось бы увидеть реванш, это был бы интересный бой», — заявил Кремлев.