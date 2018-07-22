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12:16 (мск), источник: ТАСС

Кремлев: Реванш между Гассиевым и Усиком хотят увидеть многие любители бокса

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Возможный реванш между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком был бы очень интересным, этот бой хотят увидеть многие болельщики. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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10
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10
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В ночь на воскресенье Гассиев уступил Усику, проиграв титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира.

«Это был интересный бой, победителем из которого вышел Александр Усик. Поединок был очень интересный, думаю, Мурат Гасиев сделает выводы из этого поражения. Конечно, многим хотелось бы увидеть реванш, это был бы интересный бой», — заявил Кремлев.

24-летний Гассиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, в его активе 26 побед (19 — нокаутом). 31-летний Усик одержал 15-ю победу (11 — нокаутом), не имея при этом поражений.

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