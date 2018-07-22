«Боксерские боги пируют в Киеве». Украинские СМИ о победе Усика

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«СЭ» изучил, что написали о бое украинские журналисты.

КРЫМСКИЙ ЛЕВША ЗАТЕРРОРИЗИРОВАЛ ГАССИЕВА

«…Сегодня боксерские боги пируют в Киеве. И народ наш не отстает. Просыпаются с улыбкой миллионы трудяг по всей стране, довольными засыпают те, кто только закончил смену. Радостно заливаются противными коктейлями в дорогих столичных кабаках детки-мажоры, а где-то заспанный морпех под дождем СП шепчет собратьям в блиндаже: «4.5.0. Так что там Усик?» — так начинается статья на портале Vringe.com.

«А что там Усик? У него все в порядке — едет домой с массивной спиралью трофея имени Мухаммеда Али, который получил из рук вдовы Величайшего, и с целой связкой чемпионских поясов.

Путь Саши к победе начался с джеба, которым крымский левша затерроризировал Гассиева, и неуловимой для россиянина подвижности Александра. Скорость, выбор позиции на ринге, тайминг, шестое чувство, мобильность, легкость в ногах и плотность нанесения ударов — мало что указывало в нем тяжеловеса. Оптимальная дистанция была найдена почти сразу.

Тактика Усика была не менее ясной, чем позавчерашний день в Киевской области: быть назойливым, непрерывно, без шаблона наседать и постоянно удерживать Мурата в разбалансированном состоянии. Не было задачи разбить россиянина полностью — только затягивать его до исступления.

Казалось бы, все понятно и прозрачно. Но Гассиев, примитивно топчась по рингу под крики своего беспомощного коуча, так ничем и не смог разобраться в ситуации, что-то придумать в противовес Усику. Более того, Мурат даже в конце не удосужился перейти в режим ва-банк.

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В КОНЦЕ УСИК ПОЙМАЛ КУРАЖ

«Украинец в шикарном стиле выиграл Всемирную боксерскую суперсерию и трофей Мохаммеда Али» — пишет портал XSport.ua.

«Уже в седьмом раунде у Гассиева появился кровоподтек под левым глазом. В свою очередь россиянин начал пробивать ниже пояса, на что неоднократно обращал внимание рефери, но очков с Мурата так и не снял. Ближе к «чемпионским раундам» Усик начал показывать свою физическую готовность, наращивая атакующий темп, несмотря на то, что к этому поединку Александр готовился через травму. В концовке боя наш олимпийский чемпион Лондона-2012 просто поймал спортивный кураж и не позволял сопернику попадать по себе, расстреливая того с разных дистанций.

Сразу после боя, еще до оглашения вердикта судей Усик подошел к Гассиеву, и сказал:

«Ты еще молодой, ты красавец, у тебя все еще впереди».

Также издание напоминает, что Усик — четвертый в истории и единственный на данный момент чемпион мира в профессиональном боксе, собравший пояса по всем четырем самым престижным версиям.

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ГАССИЕВ ВЫГЛЯДЕЛ УНЫЛО

«Как говорил сам Усик, в последних боях он “стоял на месте”. Расставание с тренером Сергеем Ватаманюком выглядело очевидным решением, но все-таки казалось странным, что Александр решил уйти от тренера перед важнейшим боем в карьере», — напоминает Sportarena.

«Но, как оказалось перед началом поединка, Усик имел запасной план. В углу украинца оказался Анатолий Ломаченко — отец и тренер Василия Ломаченко. Этот человек, наверняка, и выиграл бой. Усик провел превосходные 12 раундов, только иногда позволяя выбрасывать сопернику какие-то удары.

Работа ногами, постоянные серии, скорость — все это было действительно мощно. Александр Усик в финале представл Василием Ломаченко тяжелого веса. Неудивительно, что все это случилось в тот момент, когда в углу украинца оказался Анатолий Ломаченко.

Для тех, кто ранее не видел Мурата Гассиева, может показаться, что он обыкновенный мешок. Неподвижный боксер со стальной челюстью. На самом деле россиянин куда опаснее и мощнее, но в этот вечер Гассиев действительно выглядел настолько уныло.

Удивительно, но уже после пятого-шестого раунда Мурат опустил руки, надеясь только на лаки-панч. Никакой стратегии, никаких запасных ходов. Он выглядел жалко и очень слабо. Лаки-панч, конечно, никто не отменял, но ставка на него не может быть стратегией в финале Всемирной боксерской суперсерии. Это даже звучит смешно.

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УСИК СВОДИЛ ГАССИЕВА В ШКОЛУ

«Усик сводил Гассиева в школу — украинец деклассировал россиянина в финале WBSS» — гласит заголовок на сайте Gazeta.ua.

«Если ты в школу не ходил, то и в университете тебе делать нечего. Школа нужна, хотя бы девять классов», — сказал Александр Усик на предматчевой пресс-конференции. Украинский боксер в бою показал, что 25 поединков Мурата Гассиев среди любителей — ничто по сравнению с любительской карьерой самого Александра, во время которой он выиграл Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Он за руку сводил грозного соперника в школу, выиграв у него практически каждый раунд. Во второй половине боя Гассиев не знал, что ему делать и был в состоянии близком к деморализованном. Усик почти втрое превзошел Гассиева по количеству точных ударов: 252 против 91.

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ПРОСТО ТЕРМИНАТОР

«Просто терминатор»: как Усик в Москве поставил на колени Россию — озаглавлен материал на портале Obozrevatel.com.

«Наш соотечественник в феноменальном стиле разнес соперника на московской арене спорткомплекса “Олимпийский”, вызвав восторг даже у экспертов из РФ. Усик не дал сопернику фактически ни единого шанса. Преимущество украинца было настолько велико, что россиянина не спас даже его тяжелый удар. Украинец после боя с латышом Майрисом Бриедисом в полуфинале WBSS оставил много вопросов. Александр хоть и добыл победу по очкам, но совершенно не убедил в том, что был действительно сильнее оппонента. В бою с Гассиевым Усик показал, что провел невероятную работу над ошибками. То, как наш чемпион действовал в московском ринге — просто космос. Украинец был быстрее на ногах, скорострельнее, эффективнее, а его умение уходить от ударов Мурата заставило биться в экстазе даже экспертов из России. “Просто терминатор” — именно так охарактеризовали победителя в эфире “Матч ТВ”».