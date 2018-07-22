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13:09 (мск), источник: ТАСС

Валуев: Боксер Усик лишил Гассиева главного оружия, нейтрализовав его удары по печени

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Украинский боксер Александр Усик смог нейтрализовать главное оружие россиянина Мурата Гассиева в лице ударов по печени, что и стало залогом его победы. Об этом ТАСС заявил бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев.

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В ночь на воскресенье Гассиев уступил Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и IBF. Усик, который владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира.

«Я узнал, что Мурат длительное время готовился в условиях среднегорья, оказалось, что он и спустился оттуда совсем недавно. Для меня это достаточно странно, потому что, когда готовились мы, то специально закладывали определенное время на акклиматизацию. Думаю, это могло сказаться», — заявил Валуев.

«Также важно, что Усик смог нейтрализовать главное оружие Мурата — удары по корпусу и печени. Мурат не смог использовать свое главное оружие, натыкаюсь на противоборство со стороны соперника. Безусловно, Гассиев еще очень молод и потенциал у него большой», — заключил собеседник агентства.

24-летний Гассиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, в его активе 26 побед (19 — нокаутом). 31-летний Усик одержал 15-ю победу (11 — нокаутом), не имея при этом поражений.

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