Кремлёв: Бой Гассиев-Усик объединил народы, в нём не было политики

«Вчера прошло событие, которого ждал весь мир. Очень рад, что всё было организовано на таком высоком уровне. Настолько был красивый бокс, оба боксёра были великолепны. Конечно, выиграл сильнейший — Александр Усик. Я хотел бы пожелать Мурату Гассиеву побед в дальнейшем. Ему только 24 года, у него всё впереди, я думаю, что тут даже расстраиваться не надо, просто нужно тренироваться и готовиться, — возможно, будет реванш. Я уверен, что он лучший боксёр.

Что касается политических лозунгов, которые появились после боя с украинской стороны, мы на это не обращаем внимания. Наш приоритет — спорт, бокс. И вчера все видели, насколько уважительно относились друг к другу Гассиев и Усик, как зал реагировал на это.