Кремлёв: Бой Гассиев-Усик объединил народы, в нём не было политики
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал итоги финала WBSS Гассиев — Усик, который прошел 21 июля в Москве.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал итоги финала WBSS Гассиев — Усик, который прошел 21 июля в Москве.
По итогам боя украинец одержал убедительную победу единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.
«Вчера прошло событие, которого ждал весь мир. Очень рад, что всё было организовано на таком высоком уровне. Настолько был красивый бокс, оба боксёра были великолепны. Конечно, выиграл сильнейший — Александр Усик. Я хотел бы пожелать Мурату Гассиеву побед в дальнейшем. Ему только 24 года, у него всё впереди, я думаю, что тут даже расстраиваться не надо, просто нужно тренироваться и готовиться, — возможно, будет реванш. Я уверен, что он лучший боксёр.
Что касается политических лозунгов, которые появились после боя с украинской стороны, мы на это не обращаем внимания. Наш приоритет — спорт, бокс. И вчера все видели, насколько уважительно относились друг к другу Гассиев и Усик, как зал реагировал на это.
Болельщики поддерживали обоих спортсменов, мы видели настоящее единство народов. Это пример для всяких политических проституток, таких, как Порошенко. Это дружба и единство, бокс объединяет. Потому что мы все едины, у нас нет различий, в отличие от всяких политиков, которые используют спорт в своих интересах.
Усик доказал, что он лучший боксёр в своём весе. К нему только уважение, он молодец. И как боксёр, и как человек. На