Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Сибирь0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки
Томь
Футбол. Кубок России
16:00
Автофаворит
Луки-Энергия
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Сочи
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Тамбов
Футбол. Кубок России
18:00
Атом
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Луч
Все события
Фоторепортажи
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
14Братья Березуцкие: точка в карьере
13:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Кремлёв: Бой Гассиев-Усик объединил народы, в нём не было политики

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал итоги финала WBSS Гассиев — Усик, который прошел 21 июля в Москве.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

По итогам боя украинец одержал убедительную победу единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

«Вчера прошло событие, которого ждал весь мир. Очень рад, что всё было организовано на таком высоком уровне. Настолько был красивый бокс, оба боксёра были великолепны. Конечно, выиграл сильнейший — Александр Усик. Я хотел бы пожелать Мурату Гассиеву побед в дальнейшем. Ему только 24 года, у него всё впереди, я думаю, что тут даже расстраиваться не надо, просто нужно тренироваться и готовиться, — возможно, будет реванш. Я уверен, что он лучший боксёр.
Что касается политических лозунгов, которые появились после боя с украинской стороны, мы на это не обращаем внимания. Наш приоритет — спорт, бокс. И вчера все видели, насколько уважительно относились друг к другу Гассиев и Усик, как зал реагировал на это.

Болельщики поддерживали обоих спортсменов, мы видели настоящее единство народов. Это пример для всяких политических проституток, таких, как Порошенко. Это дружба и единство, бокс объединяет. Потому что мы все едины, у нас нет различий, в отличие от всяких политиков, которые используют спорт в своих интересах.

Усик доказал, что он лучший боксёр в своём весе. К нему только уважение, он молодец. И как боксёр, и как человек. На пресс-конференции после боя он заявил, что первым делом поедет домой к семье, в Симферополь", — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

 Кровавый лёд. В Казахстане зарезали олимпийского призёра Сочи
Черчесов взял автограф у Путина и остался крайне доволен случившимся после
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева
Лёв назвал причины провала сборной Германии на чемпионате мира
Талисманом ОИ-2020 стало «Вечное будущее» в сине-белую клетку
Салах полностью восстановился от травмы плеча
«Боксерские боги пируют в Киеве». Украинские СМИ о победе Усика
Усик поблагодарил отца Ломаченко: Папаченко — герой
Гассиев в поединке против Усика нанес всего 91 точный удар
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка