Непобежденный нокаутер отказался драться в андеркарде Головкин — «Канело»

«Райан Гарсия сказал мне, что не будет драться в андеркарде “Канело” — GGG II, но вместо этого будет хедлайнером своего собственного шоу на ESPN 1 сентября в Fantasy Springs», — пишет журналист The Ring Майк Коппинджер.
Вечер бокса Головкин — «Канело» II состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На данный момент официально известен лишь один участник андеркарда — ирландец Гэри О’Салливан (28−2, 20 КО). На главный же бой вечера букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23.