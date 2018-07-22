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18Как болели за Мурата Гассиева
14Самые яркие головы ЧМ-2018 в России
14:26 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Головкина нашел, за что похвалить Гассиева после вчистую проигранного боя Усику

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер опубликовал фото Мурата Гассиева (26−1, 19 КО) и Александра Усика (15−0, 11 КО) после их боя, сообщает Sports.kz.

Несмотря на то, что по ходу боя российский боксер не смог ничего противопоставить своему сопернику, Леффлер похвалил Гассиева за уважительное отношение. Впрочем, Усик ответил побежденному бойцу взаимностью.

«Уважение!» — коротко подписал Леффлер фото в Instagram, отметив на нем обоих боксеров.

Отметим, что команда Головкина присутствовала на этом поединке в полном составе. Мурат, как и Геннадий, тренируется в лагере Биг Беар в США под руководством мексиканского наставника Абеля Санчеса.

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