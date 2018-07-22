«Чтобы у Гассиева был шанс, Усик должен был остановиться». Кудряшов — о финале суперсерии

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Российский боксер Дмитрий КУДРЯШОВ — о победе Усика, его перспективах в тяжелом весе и будущем Гассиева.

Дмитрий Кудряшов — человек с одним из самых сильных ударов в боксе. Его выступления во Всемирной суперсерии (WBSS) завершились уже в четвертьфинале, когда он проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу, но его путь в профессиональном боксе далек от завершения. В интервью «СЭ» он поделился мнением о бое Александра Усика с Муратом Гассиевым, порассуждал о перспективах обоих, а также рассказал о своих планах.

РЕШЕНИЕ СУДЕЙ АДЕКВАТНОЕ

— Общие впечатления от боя и мероприятия в целом?

— Могу сказать в трех словах: праздник бокса состоялся! Говорят, в «Олимпийском» было душно? Да я был просто счастлив этому! Я с юга приехал, и на арене чувствовал себя как рыба в воде.

— Ожидали именно такого исхода боя?

— Я всем говорил, что так и будет, но это не делает меня каким-то великим предсказателем. Просто стили делают бои. Чтобы Мурат мог зацепиться, Александру нужно было остановиться. В какой-то момента Саша проспал момент, и Гассиев попал плотненько. Это был красивый момент, опасный, но он был всего один. В целом, такого рисунка боя, как был вчера, все ожидали.

— Вам не показалось несколько странным решение судей? Гассиев действительно выиграл максимум один раунд?

— Да, это отражает картину полностью. Мурат выиграл только тот раунд, в котором попал по Усику.

ГАССИЕВ ДОЛЖЕН БЫЛ БОЛЬШЕ БИТЬ

— В чем был шанс Гассиева в этом бою?

— Понятно, что Усик показал весь своей класс и сковал действия Мурата. Если бы Гассиев так же шел вперед, но был более активен, выкидывал больше ударов, то рисунок был совсем другой. Ему не хватило опыта, плюс неправильно было рассчитывать только на нокаут. Мурат прекрасно физически готов, он обладает хорошим здоровьем. В этом смысле для него не было бы проблемой выбрасывать больше ударов.

— В чем был ключ к победе для Усика?

— Ему нужно было просто драться в своем стиле. Он — самый неудобный оппонент для Мурата из всех возможных. Усик слишком подвижный. Он вообще один из лучших по движению боксеров во всех весах, у него хорошая антропометрия, прекрасная выносливость, скорость и длинные руки. Ему просто надо было делать то, что он делает всегда.

— Когда вы поняли, что у Мурата ничего не получается? Что бы советовали ему, если бы находились в его углу?

— Я понимал это изначально, но думал, что он будет более активным. Что я могу советовать одному из лучших тяжей в мире? Каждый боксирует настолько, насколько позволяет соперник, как бы банально это ни звучало. Мурат сделал все, что мог, я не сомневаюсь.

ГАССИЕВ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ

— Три года назад вы сами потерпели первое поражение. Что сейчас ждет Гассиева?

— Когда я проиграл, мой старший товарищ сказал: «У тебя сейчас начинается золотое время». Я говорю: «Ты что? Хуже же быть не может!» А он отвечает: «Ты хоть людей увидишь, вся шелуха от тебя отстанет». Он был прав, а я был в розовых очках. Я увидел истинное отношение людей ко мне: кто-то отвернулся, а кто-то остался рядом, это действительно ценно. Мурат должен быть благодарен судьбе, что она предоставила ему возможность все осмыслить и разобраться в людях.

— Усик почти наверняка перейдет в тяжелый вес. Какие у него там перспективы с его манерой бокса?

— Он говорил, что начать может с поединка против Тони Белью. Этот британец — обычный парень из первого тяжелого веса, который провел пару боев в тяжеловесах. Он весит меньше 100 килограммов, у него не та антропометрия. В этом бою явным фаворитом будет Усик. В целом он будет неплохо смотреться в тяжах, он в любителях выступал уже в этой категории и был успешен. Но его манера может быть не настолько эффективна против таких огромных ребят, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Для них она будет не такой угрожающей, как для людей вроде Гассиева, которые одного роста и веса с Усиком. Плюс в тяжах это будет смотреться не так зрелищно. Так что перспективы туманны, но переход выглядит логичным, ведь в первом тяжелом весе все задачи уже решены. Все покажет время, будет интересно в любом случае.

— Напоследок поделитесь своими планами.

— Я отдохнул, перезагрузился и вернулся к тренировкам. В начале осени проведем бой, а там посмотрим. Думаю, нас ждут большие дела.