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14:54 (мск), источник: Р-Спорт

Менеджер Гассиева: Реванш с Усиком пока не рассматривается

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Сторона российского боксера Мурата Гассиева на данный момент не рассматривает вероятность реванша с украинцем Александром Усиком, сообщил РИА Новости менеджер отечественного спортсмена Алексей Васильев.

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В ночь с субботы на воскресенье чемпион мира по версиям IBF и WBA Гассиев в Москве уступил Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

«Вероятность реванша пока не рассматривается, — сказал Васильев по телефону. — Нет у нас и других планов на следующие поединки. На данный момент мысли связаны лишь с отдыхом».

«Сейчас Мурат возвращается домой. И думаю, что неделю вообще будет просто отдыхать, набираться сил, проведет время с семьей и только потом будет думать о планах. Ему нужно залечить те травмы, которые были получены в процессе подготовки. Пока мы не знаем, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться в строй», — сказал Васильев по телефону.

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