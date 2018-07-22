Менеджер Гассиева: Реванш с Усиком пока не рассматривается

В ночь с субботы на воскресенье чемпион мира по версиям IBF и WBA Гассиев в Москве уступил Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

«Вероятность реванша пока не рассматривается, — сказал Васильев по телефону. — Нет у нас и других планов на следующие поединки. На данный момент мысли связаны лишь с отдыхом».

«Сейчас Мурат возвращается домой. И думаю, что неделю вообще будет просто отдыхать, набираться сил, проведет время с семьей и только потом будет думать о планах. Ему нужно залечить те травмы, которые были получены в процессе подготовки. Пока мы не знаем, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться в строй», — сказал Васильев по телефону.