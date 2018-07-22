Хабиб Нурмагомедов: Бой Усик — Гассиев войдет в историю бокса

— Мурат, выше голову, твои победы еще впереди, ты молод и голоден, и самое главное, столько людей за тебя горой, береги себя. Усика хочу поздравить, он феноменальный боксер, я давно не ждал так сильно боксерского матча, как накануне. Этот бой войдет в историю бокса, и его еще долго будут разбирать и обсуждать, — написал Нурмагомедов.