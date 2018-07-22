Киевское «Динамо» поздравило Усика с победой
Киевское «Динамо» поздравило Александра Усика с победой над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), передает Sport24.
Киевское «Динамо» поздравило Александра Усика с победой над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), передает Sport24.
«Киевские динамовцы, как и вся Украина, переживали в этот вечер за нашего чемпиона. Поздравляем Александра, который, к слову, неоднократно заявлял, что является болельщиком киевского «Динамо», с исторической победой и выдающимся достижением!
К слову, даже в день такого важного титульного поединка Александр следил за событиями в матче любимой футбольной команды. По свидетельству нашего коллеги, Максима Розенко, работавшего на этом поединке, Саша, спускаясь по ступенькам после
Усик победил по очкам единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по версиям четырех основных боксерских организаций (WBC, WBO, IBF и WВА).