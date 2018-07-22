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15:30 (мск), источник: Sports.kz

Партнер по залу рассказал, чем его раздражает Головкин

Американский боксер Райан Мартин (22−0, 12 КО) рассказал о жизни и тренировках в Биг Беар с чемпионом мира в среднем весе WBA Super, WBC и IBO Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

— Головкин усердно тренируется каждый день. Здорово находиться рядом с такими парнями, как он. Я постоянно учусь у него определенным вещам. Мы с ним живем в большом доме. Назвать одну вещь, которая в нем раздражает? (смеется). Ладно, меня раздражает, когда он называет меня тощим. Я не тощий! Да, он крупнее меня, но я не тощий. А так он отличный парень, — сказал Мартин.

Головкин вернется на ринг 15 сентября и проведет второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО). На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23.

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