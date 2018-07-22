Шуменов назвал слабые стороны Усика и заявил о планах на бой с абсолютным чемпионом мира

— Оправдались ли Ваши ожидания касательно боя Усик — Гассиев?

— Я изначально говорил, что если Усик будет использовать свои сильные качества — боксировать на дистанции и использовать свои технические данные, — то выиграет поединок. А если он выступит так же, как в бою против Бриедиса, принимая удары на себя и не защищаясь, то возникнут серьезные проблемы. Потому что Гассиев бьет очень сильно. Но здесь Усик отбоксировал превосходно, на пятерку. От начала до конца он полностью контролировал поединок и безоговорочно вышел победителем. У него в углу работал сильный тренер, это отец Василия Ломаченко.

— Получается, Ваша карьера теперь будет двигаться в направлении Усика?

— Получается, да.

— Как Вам видится противостояние с ним?

— Не буду скрывать, если Усик будет в таком же духе драться, нужно будет хорошенько подготовиться. Потому что он сейчас действительно доказал, что является лидером в этой весовой категории. Через два-три поединка я буду готов.

— Слабые стороны есть у Усика?

— Слабые стороны есть. У него это осталось с любительского бокса. У него очень хорошая техника, но он бьет за счет рук. Если он встретится с соперником одинакового уровня, но который будет наносить удары всей массой тела, то такой соперник всегда будет выходить победителем. С начала его профессиональной карьеры я заметил этот минус, он до сих пор остался — бьет только за счет рук.

— Когда примерно ждать поединок Шуменов — Усик? Есть же еще Гуламирян и Лебедев в этом цепочке.

— Сначала я должен провести официально свою защиту против временного чемпиона Арсена Гуламиряна. А Денис Лебедев по решению WBA должен выступить против чемпиона этого турнира. А потом я должен буду выступить против победителя пары Усик — Лебедев. Это можно устроить к середине следующего года.

— Не ожидаете, что Лебедев что-то сможет противопоставить Усику?

— С одной стороны, Лебедев мало выступает, давно не выступал. С другой стороны, это бокс, и ринг покажет. Все-таки Лебедев тоже боксер опытный. Я бы не сказал, что да, однозначно Усик выиграет. Лебедев — чемпион мира, а чемпионами мира просто так не становятся. Но не знаю, с какой тактикой он подойдет к поединку против Усика, тяжело сказать.

— А Вам самому с кем было бы интереснее провести бой — с Усиком или Лебедевым?

— В принципе, без разницы. Но, я думаю, что в техническом плане Усик получше, повыше уровнем. И чтобы быть лучше, надо выиграть у лучшего. Хочется встретиться с лидером и получить признание боксерских фанатов.