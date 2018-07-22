Гассиев — Усик: все испортили украинские политики

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Бой Мурата Гассиева и Александра Усика, в котором на кону стояли звание абсолютного чемпиона мира и титул победителя Всемирной суперсерии, к которому прилагался кубок Мохаммеда Али, почти всеми расценивался как событие года в мире бокса. При этом, к сожалению, было понятно, что, учитывая отношения между странами, которые представляют спортсмены, и место проведения поединка, без разговоров о политике не обойдется.

Сами спортсмены, надо отдать им должное, старались подчеркнуто абстрагироваться от этой темы и на протяжении всей последней недели перед боем выказывали друг другу максимальное уважение, что для профессионального бокса с его трэштоком — явление крайне редкое. Какие-то отдельные попытки мелких провокаций были, но они остались незамеченными.

«Хочу попросить всех болельщиков быть максимально скромными в высказываниях и иметь уважение к сопернику. Если вы не уважаете его, значит, не уважаете и меня», — говорил перед боем Усик.

После процедуры взвешивания Гассиев и Усик пожали друг другу руки — опять же, вещь для мира профессионального бокса нетипичная — и этот кадр облетел все агентства.

Отличная атмосфера царила и во время самого шоу в «Олимпийском». Были определенные опасения относительно реакции публики на гимн Украины, который должен был прозвучать перед боем, но никаких инцидентов не случилось. Зрители аплодисментами встретили выход Усика на ринг. В зале были осетинские, российские, украинские флаги — но не было никаких проблем. После боя Усик и Гассиев обнялись, а «Олимпийский» встретил результат поединка совершенно спокойно.

Сам бой тоже оправдал ожидания, получившись ярким и зрелищным. Усик продемонстрировал великолепный бокс — его действиями на ринге нельзя было не восхищаться вне зависимости от того, на чьей стороне были ваши симпатии перед поединком.

Вечер должен был стать торжеством настоящего спорта, который не зависит от политической конъюнктуры. Он им и стал.

Но, к сожалению, классная атмосфера почти сразу после боя оказалась испорчена — без вмешательства политики обойтись не удалось. Началось все с президента Украины Петра Порошенко, который на своих страницах в Твиттере и Фейсбуке поздравил Усика с победой. В самом этом факте ничего предосудительного нет — это нормальная практика. Вызывает вопросы форма, в которой это было сделано.

«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближения нашей победы. Украина гордится тобой!» — говорилось в заявлении Порошенко.

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Эту волну подхватили и другие украинские политики. Так, премьер-министр страны Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание героя Украины. «Историческая победа нашего Александра Усика. В который раз он доказывает, что в мире нет никого сильнее украинцев. Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины. Слава Украине! Слава нашему герою!», — написал он на своей странице в Фейсбуке.

Украинские СМИ тоже позволили себе местами перейти грань дозволенного. Если эпитеты вроде «унылый Гассиев» или «его беспомощный коуч» еще не выходят за рамки, то заголовок «Как Усик в Москве поставил на колени Россию» на сайте Obozrevatel.com — это уже явный перебор.

Цепная реакция запущена. С российской стороны, которая в целом сохраняла выдержку и вела себя сдержанно, уже пошли ответные комментарии на заявления украинской стороны. Их немного, но они есть. Перепалка наверняка будет идти несколько дней, занимая заметное место в информпространстве.