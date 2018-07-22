Усик выбросил почти 1000 ударов! Главные цифры крутейшего боя

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Вчера в Москве состоялся финальный бой первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В ринге встретились россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. Если оценивать масштаб мероприятия, то это почти как финал футбольной Лиги чемпионов. Интерес к событию зашкаливал — билеты были проданы задолго до боя.

В итоге Гассиев и Усик показали утратоповый бокс, отработав в ринге все 12 раундов. Украинец одержал уверенную победу и собрал целую коллекцию титулов. Ниже вы можете ознакомиться с цифрами, которые помогут вам понять, насколько масштабным было это событие и каким преимуществом владел Усик по ходу боя с Гассиевым.

150 000 рублей стоил самый дорогой билет на бой категории Super VIP.

2 000 рублей — самый дешевый.

2.1 — таким был коэффициент на победу по очкам Александра Усика перед боем с Муратом Гассиевым. Досрочный успех украинца оценивался букмекерами в коэффициент 6.5. Гассиев же по их оценкам был фаворитом — победа россиянина по очкам шла за 1.9, а победа нокаутом — 4.5.

10 миллионов долларов — гонорар Усика по итогам боя.

4 пояса и Кубок Мохаммеда Али (главный трофей WBSS) завоевал Усик, победив Гассиева. На кону были пояса по версии WBO и WBC, которыми владел украинец, а также пояса по версии IBF и WBA, принадлежавшие российскому боксеру.

89,9 кг — такой вес показали оба боксера перед боем.

15-ю победу в профессиональной карьере одержал Усик.

1-е поражение в профессиональной карьере потерпел Гассиев.

30 тысяч человек собралось в «Олимпийском», чтобы посмотреть бой.

119−109 — такой счет в пользу Усика зафиксировали два арбитра, еще один — 120−108.

32 удара нанес Гассиев по корпусу соперника, Усик всего 5.

939 ударов выбросил Усик по ходу боя. Гассиев в три раза меньше — 313.

117 ударов Усик выбросил в 12-м раунде, из них 47 были точными.