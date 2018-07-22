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22 июля, источник: ТАСС

Около 20 тысяч человек отметили День российского бокса на Манежной площади

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Посетителями Манежной площади, где в воскресенье состоялось празднование Дня российского бокса, стали около 20 тысяч человек. Как отметили организаторы праздника, дождливая и прохладная погода не отпугнула москвичей и гостей города от посещения мероприятий.

Праздник отмечается в России 22 июля. Данная дата была закреплена в 2017 году. Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям Дня российского бокса отметил важность мероприятия для подготовки отечественных боксеров к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио. Путин также добавил, что подобные спортивные мероприятия «стали хорошей традицией и востребованной инициативой, которая объединяет людей по всей стране».

Рекорд по количеству участников тренировки

Почетными гостями праздника стали генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, председатель высшего наблюдательного совета организации Алексей Рубежной, глава Международной боксерской федерации Дэрилл Пиплз, жена Мохаммеда Али Йоланда Уильямс, а также ветераны бокса и члены сборной России. Они возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В это время посетители уже начали заполнять Манежную площадь. Для них было подготовлено большое количество активностей — музей бокса с эксклюзивными и раритетными экспонатами, площадка ГТО, аттракционы для детей с боксерским инвентарем, конкурсы и викторины с призами. Проголодавшиеся могли подкрепиться приготовленной на полевой кухне едой.

Параллельно около сцены порядка пяти тысяч человек приняли участие в открытой тренировке по боксу. Этот показатель войдет в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое боксерское занятие. Мастер-класс дали прославленные российские бойцы — Олег Саитов, Алексей Тищенко и Софья Очигава.

Министр спорта РФ Павел Колобков, выступая с приветственным словом, подчеркнул, что он тепло относится к этому виду спорта и его представителям. «Я очень хорошо отношусь к боксу, с моими друзьями-боксерами у меня самые тесные взаимоотношения. Мы многократно выступали на одних и тех же соревнованиях, поэтому я с большим уважением отношусь к боксерам и люблю бокс», — отметил он.

«Подобные мероприятия помогают развитию бокса. Я хочу поблагодарить своих российских коллег, в частности генерального секретаря федерации Умара Кремлева, за возможность развивать бокс. Я уже с нетерпением жду День бокса в следующем году», — сказал Пиплз во время торжественной части.

Сборная России одолела команду Германии в матчевых боях

Центральным событием вечера стали матчевые поединки между российскими и немецкими боксерами. В составе сборной России на ринг выходили Василий Егоров, Тамир Галанов, Шахриер Ахмедов, Альберт Батыргазиев, Павел Федоров, Владислав Савостьянов, Глеб Бакши, Георгий Кушиташвили и Илья Квасников. Им противостояли немецкие боксеры Кристофер Гоман, Хамза Тоуба, Омар Эль Хаг, Артур Брил, Владислав Барышник, Паул Волл, Зелимхан Дадаев, Аханасиос Казакиз и Нелвие Тиафак. Матч закончился со счетом 7:2 в пользу россиян.

В заключении праздника пришедшие на Манежную площадь стали свидетелями небольшого концерта известной российской певицы Полины Гагариной.

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