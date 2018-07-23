Головкин вернулся в США после поездки в Москву и Алматы
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) вместе с командой вернулся в
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) вместе с командой вернулся в
«Только приземлились в
Головкин вернулся в США из Москвы, где он посетил финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым (26−1, 19 KO) и украинцем Александром Усиком (15−0, 11 KO).
Вместе с GGG на вечер бокса приехали его
Сам финальный бой WBSS, прошедший 21 июля, продлился все 12 раундов и завершился победой Усика, ставшего абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Гассиев же потерпел первое поражение в карьере.
В тот же день (21 июля) Головкин посетил похороны казахстанского фигуриста Дениса Тена в Алматы. Боксер прервал тренировочный лагерь к реваншу с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и вылетел в Казахстан после того, как узнал о трагической смерти бронзового призера Олимпиады-2014.
Напомним, второй бой между Головкиным и Альваресом состоится 15 сентября в