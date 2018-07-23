Головкин вернулся в США после поездки в Москву и Алматы

«Только приземлились в Лос-Анджелесе. Абель Санчес, Геннадий Головкин и Али Ахмедов — все в LA после поездки в Москву», — написал промоутер GGG Том Леффлер в своем твиттере.

Головкин вернулся в США из Москвы, где он посетил финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым (26−1, 19 KO) и украинцем Александром Усиком (15−0, 11 KO).

Вместе с GGG на вечер бокса приехали его брат-близнец Максим Головкин и казахстанский тяжеловес Али Ахмедов. Отметим, что Гассиев, Ахмедов и Головкин тренируются в Big Bear (штат Калифорния, США) под руководством Абеля Санчеса.

Сам финальный бой WBSS, прошедший 21 июля, продлился все 12 раундов и завершился победой Усика, ставшего абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Гассиев же потерпел первое поражение в карьере.

В тот же день (21 июля) Головкин посетил похороны казахстанского фигуриста Дениса Тена в Алматы. Боксер прервал тренировочный лагерь к реваншу с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и вылетел в Казахстан после того, как узнал о трагической смерти бронзового призера Олимпиады-2014.