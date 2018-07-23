«Сондерс, смена веса и пояс IBF»: промоутер Головкина озвучил планы после реванша с «Канело»

Источник: boxingscene.com

Боксеры вновь встретятся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где ровно год назад завершили бой спорной ничьей. Телеканал HBO покажет поединок через систему платных трансляций (PPV).

При этом у Головкина на случай срыва реванша с «Канело» имелся запасной план. Команда GGG договорилась на август с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО), но этот вариант не пригодился.

«Мы согласовали все условия по бою. Головкин с радостью бы подрался с Сондерсом, чтобы объединить пояса, — сказал Леффлер в интервью IFL TV. — Это был бы тоже отличный бой, пусть и не столь привлекательный в финансовом плане, как реванш с «Канело», который хотели видеть фанаты. Я позвонил Фрэнку Уоррену (промоутеру Сондерса) и сказал: «Если реванш сорвется, давай сделам объединительный бой». Возможно, этот бой (с Сондерсом) состоится в будущем. Сейчас у Билли поединок с Андраде, посмотрим, что будет. Победитель этого бой будет отличным соперником для GGG, но сейчас он сосредоточен на «Канело».

В то же время промоутер Головкина не исключил, что казахстанец может подняться в весе, чтобы провести бой с чемпионом IBF во втором среднем весе британцем Джеймсом ДиГейлом (24−2−1, 14 КО). Также Леффлер назвал имена других потенциальных соперников.

«Чарло — отличный вариант, как и победитель боя Деревянченко — Джейкобс или сильнейший в паре Сондерс — Андраде. В 168 фунтах есть Давид Бенавидес, Джеймс ДиГейл и Хильберто Рамирес. Это мог бы быть отличный бой для Головкина. Он не видит проблемы подняться в 168 фунтов и подраться с Джеймсом в Британии — местные фанаты его любят, он уже дрался там на O2 Arena с Келлом Бруком. Геннадий отлично провел там время и, думаю, мог бы вернуться в Британию с сенсационным боем», — добавил Леффлер.

Напомним, ранее WBO назначила Сондерсу обязательного претендента в лице американца Деметриуса Андраде (25−0, 16 КО). Боксеры не сумели договориться о бое в назначенные сроки, после чего организация объявила промоутерские торги.