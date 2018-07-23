Лебедев или Уайлдер? Что ждет Усика после победы над Гассиевым

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ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

С 22 июля Усик — единственный абсолютный чемпион мира в профессиональном боксе. До него всеми четырьмя основными поясами владели лишь три человека: Джермейн Тэйлор, Бернард Хопкинс и Теренс Кроуфорд. Первые два — в среднем весе, последний — в первом полусреднем. Все трое — американцы.

О том, что Усик — самый сильный боксер первого тяжелого веса, стали говорить почти сразу, как он туда пришел. Уже в 2014 году, когда он провел лишь несколько боев в профессионалах, впервые заговорили о его возможных встречах с Денисом Лебедевым, Григорием Дроздом и Марко Хуком, которые тогда доминировали в дивизионе.

Фоторепортаж Как болели за Мурата Гассиева

Но Усика вели очень осторожно: в первые два с половиной года карьеры ему не давали оппонентов, способных нанести ему реальный урон. В первых девяти боях он не дрался ни с кем из топ-10 рейтинга ведущих боксерских организаций, зато следующий поединок стал титульным. Усик приехал в Гданьск в гости к Кшиштофу Гловацки и уверенно переиграл его по очкам — 117:111, 119:109 и 117:111.

Таким образом Александр, которому тогда было 29 лет, стал чемпионом мира в первом тяжелом весе быстрее всех в истории — лишь за 10 боев. Эвандеру Холифилду потребовалось на это 12 поединков.

После этого Усик начал осваивать американский рынок, провел там два боя и в обоих победил, но выглядел не идеально. Особенно во втором поединке — с непобежденным местным боксером Майклом Хантером. Александр выиграл по очкам менее уверенно, чем у Гловацкого. Первая половина боя и вовсе была в лучшем случае равной.

Но победы есть победы, и летом 2017 года Усик получил предложение поучаствовать во Всемирной суперсерии (WBSS). Приглашения также пришли другим семи сильнейшим, по мнению организаторов, боксерам первого тяжелого веса. Усик получил первый номер посева и выбрал себе в соперники Хука, с которым хотел подраться уже много лет.

Немца боснийского происхождения украинец заставил сдаться в 10-м раунде, при этом по очкам сомнений в том, кто победит, не было: судьи отдали Усику все раунды, кроме первого. В полуфинале уроженец Симферополя встречался в Риге с местным чемпионом Майрисом Бриедисом. Это был самый сложный бой Александра за карьеру, причем так можно сказать даже после 21 июля 2018 года.

Бриедис — классный боксер с приличным ударом (сильнее, чем у Усика) и очень крепкой головой. Он не такой подвижный и разнообразный, как Александр, но в скорости почти не уступает. А в первой половине рижского боя даже превосходил. Тогда Усик реально побывал в мини-кризисе, к середине боя заметно проигрывая по очкам.

За счет мастерства, характера и невероятной физической готовности Александру удалось перехватить инициативу и постепенно забрать бой. В итоге двое судей отдали ему победу (115:113), а третий дал ничью. С этим решением в Латвии согласились не все, но объективно его стоит признать справедливым. Усик действительно быть чуть лучше по итогам 12 раундов. Таким образом он стал чемпионом мира по двум версиям, и оба титула завоевал на поле соперника.

Третья победа также пришла к Александру в гостях. Мурат Гассиев, который двигался параллельным Усику курсом, также подошел к финалу в отличной форме и с идеальными показателями: 26 побед в 26 боях (19 нокаутом). Он нокаутировал среди прочих Кшиштофа Влодарчика и Юниера Дортикоса и даже считался фаворитом финала, но на ринге у него не было особых шансов.

Усик сумел навязать Мурату свой стиль, не дал по себе попасть практически ни разу, зато сам жалил джебами десятки раз в каждом раунде. Так сложилось, что самый статусный бой в карьере не получился для Александра самым сложным. По-крайней мере, с точки зрения размеров преимущества, которым он владел. Этой победой Усик безоговорочно подтвердил то, о чем говорили еще три года назад — он лучший боксер первого тяжелого веса, причем вне конкуренции.

БУДУЩЕЕ — ТУМАН

Теперь у Усика есть несколько вариантов продолжения карьеры. Основной — переход в тяжелый вес. Сам Александр вполне обстоятельно ответил на этот вопрос на пресс-конференции: «Сейчас хочу приехать домой, все обдумать. Я слышал, что Тони Белью хочет драться с победителем моего боя с Гассиевым, а он боксирует в тяжелой весовой категории. В крайнем бою он очень красочно нокаутировал Дэвида Хэя. Я готов. Если он не хочет опускаться в мой вес, то я поднимусь в его. С этого, думаю, можно будет начинать. Возможно и в первом тяжелом весе еще будут хорошие и зрелищные бои. Надо все взвесить».

Вероятность перехода в супертяжи высоко оценил и Эгис Климас, менеджер украинца. «С высокой долей вероятности Усик перейдет в тяжелый дивизион. Такие мысли у нас есть», — приводит его слова ТАСС. Это означает, что именно такой вариант продолжения карьеры Александра сейчас основной.

Что его ждет в супертяжах? На этот вопрос в интервью «СЭ» ответил российский боксер Дмитрий Кудряшов. «В целом он будет неплохо смотреться в тяжах, он в любителях выступал уже в этой категории и был успешен. Но его манера может быть не настолько эффективна против таких огромных ребят, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Для них она будет не такой угрожающей, как для людей вроде Гассиева, которые одного роста и веса с Усиком. Плюс в тяжах это будет смотреться не так зрелищно. Так что перспективы туманны, но переход выглядит логичным, ведь в первом тяжелом весе все задачи уже решены», — сказал он.

Еще один вариант, маловероятный — бой с Денисом Лебедевым. Бывший чемпион мира по двум версиям уже год не боксировал, но неоднократно говорил, что ждет победителя Суперсерии, чтобы встретиться с ним. Он может рассчитывать на титульный бой, так как находится в статусе чемпиона мира в отпуске.

Будет ли этот бой интересен Усику? Александру этот вопрос уже задавали, на что он ответил следующее: «Я жду предложения. Видимо, у команды Лебедева есть деньги, раз они хотят такой бой. Это хорошо, деньги мне нужны». Поэтому полностью сбрасывать со счетов этот вариант нельзя, хотя верится в него с трудом.