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18Как болели за Мурата Гассиева
08:34 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер WBSS оценил вероятность реванша между Гассиевым и Усиком

Калле Зауэрланд — один из промоутеров Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) поделился эмоциями от прошедшего в Москве финала турнира. Об этом сообщает ToFight.ru.

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Напомним, 21 июля состоялся финальный поединок WBSS за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым (26−0, 19 KO) и украинцем Александром Усиком (14−0, 11 KO).

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По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал украинец, который стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а также обладателем титула по версии журнала The Ring и кубка Muhammad Ali Trophy.

«Оказывается, Россия — страна бокса. Все, что планировали сделать в рамках этого мероприятия, было сделано. Вы видели поддержку, которую получили боксеры в главном бою. Вряд ли можно было мечтать о чем-то другом.

Говорить о вероятном реванше между этими боксерами очень сложно. Все-таки команды каждого из них ставят перед собой разные цели. Кто-то захочет перейти в следующий вес, кто-то остаться в своем. Уверен, Россию ждет еще более яркое боксерское будущее, — сказал промоутер.

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