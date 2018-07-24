Почему Головкин прервал подготовку к реваншу с «Канело»

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Накануне Головкин вместе с командой вернулся в США из Москвы, где он посетил финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в первом тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым (26−1, 19 KO) и украинцем Александром Усиком (15−0, 11 KO).

«Геннадий приехал на поединок Гассиев — Уиск, чтобы поддержать Мурата. Они тренируются вместе у Абеля Санчеса. Головкин прервал свой тренировочный лагерь специально, чтобы поддержать Мурата. Не так много бойцов пойдут на то, чтобы прервать лагерь и полететь через полмира и поддержать своего друга», — цитирует Леффлера vRINGe.com.

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Сам финальный бой WBSS, прошедший 21 июля, продлился все 12 раундов и завершился победой Усика, ставшего абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Гассиев же потерпел первое поражение в карьере.

В тот же день (21 июля) Головкин посетил похороны казахстанского фигуриста Дениса Тена в Алматы. Боксер прервал тренировочный лагерь к реваншу с Альваресом и вылетел в Казахстан после того, как узнал о трагической смерти бронзового призера Олимпиады-2014.