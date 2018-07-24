Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
19:00
ЧФР
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Базель
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
21:15
Шкендия
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:30
Црвена Звезда
Судува
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие головы ЧМ-2018 в России
13ЦСКА и «Енисей»: Игнашевич — на трибуне. И Аленичев — тоже
08:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» сделал признание о допинге перед реваншем с Головкиным и назвал виновного

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) рассказал о том, кто виновен в его положительной допинг-пробе перед матче-реваншем с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО).

Источник: Reuters

Сразу в двух февральских допинг-пробах «Канело» обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. Впоследствии Альварес отказался от намеченного на 5 мая реванша с Головкиным и получил шестимесячную дисквалификацию, срок которой истекает в середине августа.

По словам «Канело», вина в случившемся лежит полностью на его совести.

Читайте также
«Все будет иначе». Президент Golden Boy ответил Аруму на слова «Головкин нокаутирует Альвареса»

Мексиканец добавил, что после этого случая решил отказаться от мяса.

«Я не хочу вовлекать кого-либо еще (в этот скандал). Это была моя ошибка, которую я совершил из-за того, что не читал об этом и не был в курсе, насколько серьезна проблема с мясом в Мексике. Но я не делал ничего преднамеренно, я не делал ничего, чтобы попытаться улучшить свое выступление, я бы никогда не пошел на что-то подобное. Это была ошибка и не более того. Я не знал об этой проблеме в Мексике. Я совершил ошибку и более ее не повторю.

После того, что со мной случилось, я принял множество мер предосторожности. Даже слишком много, я считаю это экстремальным. Дошло до того, что я перестал есть мясо. В Штатах мясо другое, я могу есть его без проблем, потому что здесь над мясом больше контроля, но я действительно хочу привыкнуть к тому, чтобы исключить его из своего рациона, потому что большую часть времени я нахожусь в Мексике. Так что, я полностью отказался от мяса, — рассказал «Канело» в интервью ESPN Deportes.

Добавим, что Альварес и Головкин с большими сложностями передоговорились о реванше на 15 сентября. Повторный бой пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где год назад боксеры не смогли выявить победителя, и будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).

"Это не первые попавшиеся". В МВД прокомментировали ход расследования убийства Дениса Тена
Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА
«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Виллиана
Результаты медосмотра Роналду шокировали врачей «Ювентуса»
Прокуратура Испании возобновит дело о пересадке печени Абидалю
«Почему форма красно-белая?!». «Локо» встретился с болельщиками
Месси пустился в бегство от фанатов на лодке (фото, видео)
Шестикратный олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка