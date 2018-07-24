«Канело» сделал признание о допинге перед реваншем с Головкиным и назвал виновного

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Сразу в двух февральских допинг-пробах «Канело» обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. Впоследствии Альварес отказался от намеченного на 5 мая реванша с Головкиным и получил шестимесячную дисквалификацию, срок которой истекает в середине августа.

По словам «Канело», вина в случившемся лежит полностью на его совести.

Мексиканец добавил, что после этого случая решил отказаться от мяса.

«Я не хочу вовлекать кого-либо еще (в этот скандал). Это была моя ошибка, которую я совершил из-за того, что не читал об этом и не был в курсе, насколько серьезна проблема с мясом в Мексике. Но я не делал ничего преднамеренно, я не делал ничего, чтобы попытаться улучшить свое выступление, я бы никогда не пошел на что-то подобное. Это была ошибка и не более того. Я не знал об этой проблеме в Мексике. Я совершил ошибку и более ее не повторю.

После того, что со мной случилось, я принял множество мер предосторожности. Даже слишком много, я считаю это экстремальным. Дошло до того, что я перестал есть мясо. В Штатах мясо другое, я могу есть его без проблем, потому что здесь над мясом больше контроля, но я действительно хочу привыкнуть к тому, чтобы исключить его из своего рациона, потому что большую часть времени я нахожусь в Мексике. Так что, я полностью отказался от мяса, — рассказал «Канело» в интервью ESPN Deportes.