«Канело» нашел объяснение нападкам команды Головкина из-за проваленных допинг-тестов

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Сразу в двух февральских допинг-пробах «Канело» обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. Впоследствии Альварес отказался от намеченного на 5 мая реванша с Головкиным и получил шестимесячную дисквалификацию, срок которой истекает в середине августа.

Однако команда Головкина не верит в эту версию, отмечая, что мексиканец намерено использовал допинг, и, что этот инцидент навсегда запятнает его репутацию.

«Послушайте, они (команда Головкина) могут говорить что угодно. Думаю, это просто оправдание, так как Головкин знает, что он проиграет 15 сентября, поэтому он решил за это ухватиться. Я считаю, они должны изучить, что кленбутерол не является стероидом, он не может помочь ни в выступлении, ни в наращивании мышц. Я думаю, им следовало бы разобраться в этом, прежде чем говорить. Я считаю, они просто ищут оправдания потому, что знают, что Головкин проиграет в сентябре», — заявил Альварес в беседе с ESPN Deportes.

Ранее мексиканец рассказал о том, кто виновен в его положительной допинг-пробе перед майским реваншем с Головкиным. По его словам, что после этого случая он решил отказаться от мяса.