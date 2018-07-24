В США сгонку веса приравняли к допингу и придумали решение

Данная ассоциация является некоммерческой организацией и объединяет в своих рядах спортивные комиссии отдельных штатов США для установления единых правил, так как в США отсутствует единый федеральный орган власти, ответственный за надзор в области профессионального бокса.

Предложение ABC заключается в том, что во время второго взвешивания утром в день боя, вес спортсменов не должен превышать более чем на десять процентов оговоренный контрактом лимит. В случае нарушения этого правила бой не отменяется, но боксер лишается права на завоевание чемпионского титула.

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В дополнение, нарушители будут оштрафованы минимум на десять процентов от их контрактных гонораров, могут быть подвергнуты дисквалификации и, самое важное, будут исключены из рейтингов всех санкционирующих организаций до того момента, когда они успешно пройдут взвешивание перед своим следующим поединком.

«Мы не просим невозможного — десять процентов это много, — сказал исполнительный директор Спортивной комиссии Калифорнии и глава медицинского комитета ABC Энди Фостер. — Если бой в 147 фунтах (66,7 килограмма), то боксеры могут иметь до 14,7 фунтов (6,7 килограмма) на сгонку. Проблема в том, что по нашим данным значительная часть бойцов “гоняет” больше, чем десять процентов».

«Еще одно наше намерение, и мы считаем его чрезвычайно важным, — это прописать в правилах, что чрезмерная сгонка веса — это мошенничество наряду с допингом. Пока это прямо не будет охарактеризовано таким образом, никто не будет рассматривать это как мошенничество. Мы намерены сделать это уже в этом году».

Стоит отметить, что недавно именно в Калифорнии боксер Дэнни О’Коннор попал в больницу с сильным обезвоживанием и отказом почек после неудачных попыток сбросить вес. Есть опасения, что второе взвешивание может натолкнуть спортсменов на мысль сбрасывать вес в день боя. Фостер понимает это, но полагает, что спортсмены предпочтут подходить с меньшим весом к предматчевой неделе, а не сбрасывать вес за несколько часов до боя.