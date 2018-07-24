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11:24 (мск), источник: Sports.kz

В Сети появилось эффектное видео с тренировок казахстанского нокаутера из лагеря Головкина

Официальный твиттер компании 360 Promotions опубликовал видеоролик с тренировок непобежденного казахстанца Али Ахмедова (11−0, 8 КО), сообщает Sports.kz.

Наш соотечественник выйдет на ринг 8 августа в главном бою вечера бокса Hollywood Fight Nights 2 в Голливуде (штат Калифорния). Его оппонентом выступит местный 33-летний боксер Хорхе Эскаланте (9−1−1, 6 КО). Поединок полутяжелого веса рассчитан на шесть раундов.

Напомним, что к предстоящему бою Ахмедов готовится в Биг Бэар (штат Калифорния) под руководством Абеля Санчеса вместе с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым. На выходных он вместе с GGG прилетал в Москву поддержать Мурата в поединке с Александром Усиком.

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