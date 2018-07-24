В Сети появилось эффектное видео с тренировок казахстанского нокаутера из лагеря Головкина

Наш соотечественник выйдет на ринг 8 августа в главном бою вечера бокса Hollywood Fight Nights 2 в Голливуде (штат Калифорния). Его оппонентом выступит местный 33-летний боксер Хорхе Эскаланте (9−1−1, 6 КО). Поединок полутяжелого веса рассчитан на шесть раундов.

Напомним, что к предстоящему бою Ахмедов готовится в Биг Бэар (штат Калифорния) под руководством Абеля Санчеса вместе с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым. На выходных он вместе с GGG прилетал в Москву поддержать Мурата в поединке с Александром Усиком.