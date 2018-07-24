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13:03 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Головкина рассказала об истинных причинах прерывания тренировочного лагеря перед реваншем с «Канело»

В команде казахстанского чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBO в среднем весе Геннадия Головкина прокомментировали высказывание его промоутера Тома Леффлера о причинах прерывания тренировочного лагеря, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Reuters

Ранее Леффлер в качестве причины прерывания тренировочного лагеря боксера назвал только визит казахстанца на вечер бокса с участием его сокомандника.

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Рейс GGG из Казахстана в США был с пересадкой в Москве, и он воспользовался возможностью поддержать во время боя россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика. Уже с понедельника Головкин приступил к тренировкам в Big Bear.

«Геннадий вылетел первым рейсом из Лос-Анджелеса в Алматы, как только узнал шокирующую новость о трагической гибели Дениса Тена. Он прилетел ранним утром в субботу и сразу отправился домой к родителям олимпийского призера, чтобы поддержать их и проститься с Денисом.

Все это время он был рядом с ними, не встречался ни с кем, не разговаривал ни с кем, не хотел ни с кем больше видеться. Мы видели, что многие спрашивали, почему он не выступил на гражданской панихиде, но он приехал не для публичных выступлений, а чтобы поддержать родителей Дениса. И прервать свой тренировочный лагерь перед может столь важным боем, Геннадий мог только из-за него. Он очень уважал его как человека и как спортсмена. Это действительно очень тяжелая утрата для всех нас, — рассказала представитель Головкина Жанар Утешева.

Напомним, что Денис Тен трагически погиб 19 июля. Прославленный фигурист стал жертвой автоворов, которые на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой напали на него, застигнутые на месте преступления. Спортсмен получил несколько ножевых ранений, был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больниц. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, однако спасти его не удалось. В субботу, 21 июля, состоялись похороны бронзового призера Олимпиады в Сочи.

Финал WBSS Гассиев — Усик прошел также 21 июля в Москве. По времени Астаны поединок начался в полночь и завершился победой Усика единогласным решением судей.

Второй бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом состоится 15 сентября. Принимать большое событие будет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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