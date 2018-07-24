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14:22 (мск), источник: Матч ТВ

Билеты на бой Поветкин — Джошуа стоят от 40 до 2000 фунтов

В продажу поступили билеты на бой между обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, IBF, IBO, WBO Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным.

Источник: Reuters

Поединок между британцем и россиянином должен пройти 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Цена билетов на сайте Stubhub.co.uk варьируется от 40 до 2000 фунтов. При этом отмечается, что один покупатель может приобрести не более шести билетов.

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