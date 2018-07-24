Билеты на бой Поветкин — Джошуа стоят от 40 до 2000 фунтов

Поединок между британцем и россиянином должен пройти 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Цена билетов на сайте Stubhub.co.uk варьируется от 40 до 2000 фунтов. При этом отмечается, что один покупатель может приобрести не более шести билетов.