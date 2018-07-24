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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

Призер молодежного чемпионата мира из Казахстана провел занятие с бывшим тренером Амира Хана и Гильермо Ригондо

Казахстанский боксер Султан Заурбек готовится к дебюту среди профессионалов — вице-чемпион мира среди молодежи может начать профи-карьеру в сентябре текущего года. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

22-летний боксер отправился для тренировок в испанскую Марбелью. Тут он пройдет месячный подготовительный курс, после чего отправится в Лондон. О месте первого боя пока информации точной нет.

«В Европе или США», — предположительные места для дебюта назвал Заурбек.

Тренировочным процессом казахстанца руководит бывший наставник экс-чемпионов мира Гильермо Ригондо (17−1, 11 КО) и Амира Хана (32−4, 20 КО) — Хорхе Рубио. Выступать Султан будет во втором полулегком весе.

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Ранее стало известно, что Заурбек вместе с еще одним казахстанцем Нуртасом Ажбеновым подписал контракт с британской менеджерской компанией MTK Global. Главными звездами организации являются чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) и экс-чемпион в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (26−0, 19 КО).

Компанией MTK Global владеет бывший претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе британец Мэтью Маклин (35−6, 22 КО), который в июне 2013 года нокаутом проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (38−0−1, 33 КО). Тот бой GGG завершил точным ударом в печень, а победа помогла ему защитить титулы WBA и IBO.

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