Призер молодежного чемпионата мира из Казахстана провел занятие с бывшим тренером Амира Хана и Гильермо Ригондо
Казахстанский боксер Султан Заурбек готовится к дебюту среди профессионалов —
Казахстанский боксер Султан Заурбек готовится к дебюту среди профессионалов —
22-летний боксер отправился для тренировок в испанскую Марбелью. Тут он пройдет месячный подготовительный курс, после чего отправится в Лондон. О месте первого боя пока информации точной нет.
«В Европе или США», — предположительные места для дебюта назвал Заурбек.
Тренировочным процессом казахстанца руководит бывший наставник
Ранее стало известно, что Заурбек вместе с еще одним казахстанцем Нуртасом Ажбеновым подписал контракт с британской менеджерской компанией MTK Global. Главными звездами организации являются чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) и
Компанией MTK Global владеет бывший претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе британец Мэтью Маклин (35−6, 22 КО), который в июне 2013 года нокаутом проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (38−0−1, 33 КО). Тот бой GGG завершил точным ударом в печень, а победа помогла ему защитить титулы WBA и IBO.