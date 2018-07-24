Призер молодежного чемпионата мира из Казахстана провел занятие с бывшим тренером Амира Хана и Гильермо Ригондо

22-летний боксер отправился для тренировок в испанскую Марбелью. Тут он пройдет месячный подготовительный курс, после чего отправится в Лондон. О месте первого боя пока информации точной нет.

«В Европе или США», — предположительные места для дебюта назвал Заурбек.

Тренировочным процессом казахстанца руководит бывший наставник экс-чемпионов мира Гильермо Ригондо (17−1, 11 КО) и Амира Хана (32−4, 20 КО) — Хорхе Рубио. Выступать Султан будет во втором полулегком весе.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=327076339&id=456239047&hash=e3ec6780075493de&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что Заурбек вместе с еще одним казахстанцем Нуртасом Ажбеновым подписал контракт с британской менеджерской компанией MTK Global. Главными звездами организации являются чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) и экс-чемпион в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (26−0, 19 КО).