Чемпион мира отказался от отобранного у Головкина титула

Команды чемпиона и претендента не сумели договориться полюбовно об условиях боя. Состоялись промоутерские торги, в которых участвовал только промоутер претендента Сэмпсон Левковиц (Sampson Boxing). Право организовать чемпионский бой с двумя титулами на кону (у Бадлера еще есть титул WBA Super) промоутер купил за 25 тысяч долларов.

Если бы Бадлер согласился на бой, то получил бы за защиту титулов 18,75 тысячи долларов, гонорар Альварадо составил бы оставшиеся 6,25 тысячи.

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ESPN сообщает, что вакантный титул предложено разыграть Альварадо и левше из Филиппин Рэнди Петалкорину (29−2−1, 22 КО).

Чемпионские титулы Бадлер сенсационно завоевал в мае 2018 года в выездном поединке с японцем Речи Тагучи (27−3−2, 12 КО).

Добавим, что в начале июня Международная боксерская федерация (IBF) отобрала титул чемпиона организации в среднем весе у Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО). Причиной послужил отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение поединка с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО) до 3 августа.

Таким образом, титул IBF в среднем весе стал вакантным. Тем не менее Головкин остается чемпионом мира в среднем весе по трем другим версиям — WBA (Super), WBC и IBO.

Позже IBF санкционировала бой за вакантный титул — его оспорят Деревянченко и его партнер по тренировочному залу американец Дэниэл Джейкобс (34−2, 29 КО), который в марте 2017-го решением судей проиграл Головкину. Титульный поединок ожидается в октябре в Нью-Йорке.