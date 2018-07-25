Третий бой Данияра Елеусинова в профи покажут в Казахстане в прямом эфире
Казахстанский телеканал «Хабар» будет транслировать третий бой олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова в прямом эфире, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский телеканал «Хабар» будет транслировать третий бой олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова в прямом эфире, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Третий выход на ринг казахстанца в качестве
Соперник Елеусинова — венгр Габор Горбич. Именно с данным боксером золотой медалист ОИ-2016 должен был проводить свой второй бой. Однако
Точное время начала встречи будет известно позже.
Напомним, в профи Елеусинов дебютировал 28 апреля в