Третий бой Данияра Елеусинова в профи покажут в Казахстане в прямом эфире

Третий выход на ринг казахстанца в качестве профи-боксера состоится в ночь с 4 на 5 августа в центре Ice Arena Wales в Кардиффе.

Соперник Елеусинова — венгр Габор Горбич. Именно с данным боксером золотой медалист ОИ-2016 должен был проводить свой второй бой. Однако из-за травмы Горбича их очная встреча была отменена.

Точное время начала встречи будет известно позже.