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11:30 (мск), источник: Vesti.kz

Третий бой Данияра Елеусинова в профи покажут в Казахстане в прямом эфире

Казахстанский телеканал «Хабар» будет транслировать третий бой олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова в прямом эфире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Третий выход на ринг казахстанца в качестве профи-боксера состоится в ночь с 4 на 5 августа в центре Ice Arena Wales в Кардиффе.

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Соперник Елеусинова — венгр Габор Горбич. Именно с данным боксером золотой медалист ОИ-2016 должен был проводить свой второй бой. Однако из-за травмы Горбича их очная встреча была отменена.

Точное время начала встречи будет известно позже.

Напомним, в профи Елеусинов дебютировал 28 апреля в Нью-Йорке, когда за три раунда нокаутировал американца Ноа Кидда (3−1−1, 2 КО). Второй поединок казахстанец провел в Лондоне, где единогласным решением победил венгра Золтана Шабо (24−12, 10 КО). Интересы казахстанца представляет британская компания Matchroom промоутера Эдди Хирна.

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