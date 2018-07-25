Обидчик Ивана Дычко на Олимпиаде-2016 ушел к тренеру Головкина

По информации British Boxing News, Джойс улетел в Big Bear (штат Калифорния, США), где пройдет пробный тренировочный лагерь с известным тренером Абелем Санчесом, самым известным воспитанником которого является чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО).

«Да, это так. Сегодня я с ним встречусь впервые, — прокомментировал Санчес. — Это как супружеская жизнь. Не попробуешь — не поймешь, подходите вы друг другу или же нет. Только затем мы должны честно признаться самим себе, нравится ли нам работать вместе. Но если все сложится удачно, то я, конечно же, хотел бы с ним работать. Скоро поймем, получится что-нибудь из этого или же нет».

Big Bear расположен на горном хребте Сан-Бернардино на юге штат Калифорния на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Источник утверждает, что попробовать себя у Санчеса Джойсу посоветовал менеджер Сэм Джоунс.

«Мне кажется, Джойс в отличной форме, так как в боях он выбрасывает огромное количество ударов, — размышляет Санчес. — У меня в Bir Bear ребята работают на высокогорье и в тишине, вдали от всего, что отвлекает. Но группа бойцов не такая и большая. У нас есть не только Мурат Гассиев, но и “временный” чемпион WBA в крузервейте (Арсен Гуламирян), так что ребята смогут помогать друг другу. Тем более, что рано или поздно крузеры переходят в хэвивейт, где их ожидают парни типа Джойса».